Boom de inversión inmobiliaria en Godoy Cruz: 130.000 m² en obras y fuerte articulación público-privada

Godoy Cruz atraviesa una etapa de transformación urbana sin precedentes. Así, bajo la gestión del intendente Diego Costarelli, el Municipio se ha consolidado como un epicentro del desarrollo inmobiliario y urbano. De hecho, en la última década (2015-2025), se ha experimentado un “boom constructivo”, impulsado por una combinación de inversión privada, gestión pública y proyectos a gran escala.

Cabe destacar que, este proceso no solo redefine el perfil urbano del departamento. También, lo posiciona como uno de los destinos prioritarios para la inversión inmobiliaria en la provincia.

Cuatro ejes que impulsan la transformación urbana

El crecimiento de Godoy Cruz se estructura sobre cuatro pilares fundamentales:

Desarrollo urbano e inmobiliario: con un marcado foco en la densificación y el crecimiento en altura

Colaboración Público-Privada (PPP): permite revalorizar terrenos estratégicos y generar nuevas oportunidades habitacionales.

Inversión en infraestructura: fuerte desarrollo en los sectores sanitario, comercial y de servicios.

Planificación a corto plazo: proyectos icónicos que reordenan y revalorizan el entorno.

Megaproyectos redefinen el paisaje urbano

En paralelo, la tendencia predominante es el desarrollo en altura y la consolidación de grandes emprendimientos que transforman áreas claves. En este marco, se impulsan más de 130.000 metros cuadrados de nuevas construcciones.

Entre los proyectos más destacados se encuentra Estación Bombal, un desarrollo de uso mixto de más de 135.000 m² que contempla casi 600 unidades residenciales, oficinas y locales comerciales. También se suma el Masterplan Arizu, una reconversión integral de un ícono patrimonial que dará lugar a un nuevo nodo urbano.

A estos, se agregan grandes emprendimientos residenciales como Natania 61 y las distintas etapas de Vistacruz. Por lo que, refuerzan la supremacía del segmento de departamentos por sobre la vivienda unifamiliar, tendencia que se refleja en el visado de obras registrado en el municipio.

El modelo de Participación Público Privada (PPP)

La articulación entre el Estado y el sector privado se ha convertido en una herramienta clave del modelo de desarrollo local. El Masterplan Arizu es el ejemplo más visible de esta sinergia, pero no el único.

Es importante resaltar que, a través de esquemas de PPP y fideicomisos, se han concretado proyectos de vivienda social y accesible en terrenos municipales. Tal es el caso de los Fideicomisos Constituyentes I, II y III que permitieron la construcción de más de 140 unidades habitacionales. Mientras que, los loteos Campana y Fillipini avanzan en el reordenamiento de zonas residenciales estratégicas.

Inversión en servicios de alta gama

El desarrollo residencial es complementado con una fuerte inversión en infraestructura de servicios:

Desarrollo Sanitario: se proyectan más de 50 obras relacionadas con la salud (2023-2025).

Hospital Galeno (Monteverdi S.A.): un proyecto significativo de 16.400m2 con capacidad para 100 camas, que fortalece la infraestructura médica del Gran Mendoza.

Desarrollo Comercial y de Oficinas: el municipio reconfigura su oferta de servicios de alto valor agregado.

Planta Uno (Familia Pescarmona/Monteverdi): polo gastronómico, comercial y de coworking de 27.000m2, revitalizando un área industrial.

Palmares Work Place (Grupo Presidente): una torre de oficinas de 7 niveles y 3.894m2, enfocada en espacios corporativos de primer nivel.

Uso mixto en Palmares: proyectos que combinan 196 residencias y un hotel de 134 habitaciones dentro del Palmares Open Mall.

Proyectos urbanos estratégicos

Finalmente, la planificación urbana contempla iniciativas que impactan directamente en el entorno y en la vida cotidiana de los vecinos. Así, proyectos como Ciudad del Vino y el fortalecimiento del Centro Empresarial Puerto Seco apuntan a potenciar el desarrollo productivo, turístico y logístico del departamento.

Por otra parte, se impulsan diversas obras viales y de espacio público. Entre ellas, se destacan la apertura de las calles Azul y Matheu y el desarrollo del Parque Mitre. Estas intervenciones buscan mejorar la conectividad urbana, promover el esparcimiento y fortalecer el ordenamiento territorial.

De este modo, la convergencia de políticas públicas, inversión privada y planificación estratégica consolida a Godoy Cruz como un modelo de desarrollo urbano integral. En consecuencia, el departamento proyecta un crecimiento sostenible orientado a mejorar la calidad de vida de la comunidad.