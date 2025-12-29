La DGE aprobó una nueva carrera: Tecnicatura Superior en Diseño de Indumentaria y textil

La Dirección General de Escuelas (DGE), a través de la Dirección de Educación Superior, resolvió aprobar el plan de estudio de la Tecnicatura Superior en Diseño de Indumentaria, Textil y Accesorios. Lo hizo por medio de la RIT-2019-488-GDEMZA-DGE, la cual será válida para los y las estudiantes provenientes de escuelas secundarias técnicas, de la familia profesional correspondiente, que ingresen a 2° año de esa carrera en el ciclo lectivo 2026, mediante el sistema de créditos.

En ese sentido, se determinó tanto que el plan de estudio posea carácter jurisdiccional y se implemente en los institutos de Educación Superior de gestión estatal y privada de las regiones Centro, Norte, Sur, Este y Valle de Uco, como que, para la implementación de la oferta educativa, los institutos deberán contar con la autorización previa de la Dirección de Educación Superior para la matriculación de los alumnos.

“Hemos realizado un rediseño de lo que era hasta hoy la carrera que se denominaba Técnico Superior en Diseño de Indumentaria, Textil y Accesorios y que ahora pasa a denominarse Diseñador de Indumentaria, Textil y Accesorios.

Esto tiene que ver, sobre todo, para que el cambio del título y de las fundamentaciones tengan una visión clara y sintética del sentido general de la propuesta. Es una propuesta que pasó de tres años a dos años y medio, pero mantiene la carga horaria. Lo que hemos logrado es reducir el tiempo, algo que las nuevas tendencias en las carreras técnicas están solicitando, formaciones iniciales más cortas”, explicó Mariela Ramos, directora de Educación Superior.

La disposición se enmarca en que la educación superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel y atender tanto a las expectativas y demandas de la población como a los requerimientos del sistema cultural y de la estructura productiva, y que la educación técnico-profesional es parte integrante y sustantiva del sistema educativo nacional y constituye una herramienta estratégica para el desarrollo económico, social, cultural y político de la Nación.

“Venimos a dar respuesta a las transformaciones que ha sufrido el sector tanto en lo textil como en los accesorios y en la incorporación de tecnología de materiales de producción, en adecuación con la demanda real del campo laboral para fortalecer la empleabilidad temprana y la vinculación con el sector productivo y emprendedor.

Este diseño tiene un enfoque que va aplicado desde el inicio de la carrera con prácticas progresivas y articuladas con el entorno profesional, pero lo más importante es que incorpora herramientas digitales, documentación técnica y lenguajes visuales contemporáneos. Esto es algo totalmente novedoso para la carrera, porque la anterior no lo tenía. Y también algo importante y totalmente nuevo es que los contenidos están vinculados a las tendencias, los contextos, la ergonomía, los costos y la gestión, y orientado a lo que es la práctica profesional real», concluyó la funcionaria.

Resolución 6629

Anexo Tecnicatura Superior en Diseño de Indumentaria, Textil y Accesorios

