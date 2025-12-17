"Ha sido la mejor década turística de Mendoza": lanzan la nueva campaña para el verano 2026

El Gobierno de Mendoza lanzó el nuevo spot Mendoza, Manso Destino, con el que retoma el concepto creado meses atrás, cuando Mike Amigorena explicó, con humor y un estilo propio, el verdadero significado de la palabra manso en el lenguaje mendocino como sinónimo de increíble, único y especial.

La presentación se realizó durante la última reunión del año del Consejo Consultivo de la Actividad Privada del Emetur, que estuvo encabezada por el Gobernador Alfredo Cornejo y la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa.

Participaron además la vicepresidenta del organismo, Cynthia Maggioni; la directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados, Cristina Mengarelli, funcionarios, referentes y empresarios de los sectores turístico, gastronómico y enoturístico.

La pieza audiovisual, nuevamente protagonizada por el actor y músico mendocino, lo muestra interactuando con distintos personajes —un grupo de amigas, una señora mayor, un extranjero, un guía de rafting y un pato inflable— que viven situaciones inesperadas al mencionar la palabra manso. El recurso humorístico se apoya en escenas que combinan aventura, gastronomía, paisajes y diversión, reforzando una identidad joven y fresca del destino.

El spot recorre escenarios emblemáticos del verano mendocino, como sunsets con DJ entre viñedos y montañas, espejos de agua del Sur provincial, una peña contemporánea en una bodega boutique, un paseo en Wine Beetle, una tarde de pileta con vista al dique Potrerillos y un descenso de rafting cargado de adrenalina. En una de las escenas se observa además a la reina y a la virreina nacionales de la Vendimia 2025 disfrutando de la música junto a los visitantes.

En materia de promoción turística, el Gobernador valoró la renovación de la campaña y sostuvo que “lo presentado aquí es un aporte sustantivo de la Provincia”. Remarcó que el turismo es “una actividad súper competitiva” y subrayó que el aporte en promoción es fuerte y necesario, al asegurar que el Gobierno está “orgulloso de hacerlo, porque creemos que es una inversión que vale la pena para sostener la marca Mendoza”.

El mandatario afirmó que Mendoza atraviesa su mejor década turística si se analiza el proceso con una mirada de largo plazo y destacó que eso es fruto de un trabajo sostenido entre el sector público y el privado. En ese sentido, señaló que “no es un mérito del sector público”, sino que tiene un rol decisivo un sector privado organizado y profesional, acompañado por el Estado.

Cornejo indicó que en los últimos años se fortaleció el vínculo entre ambos sectores, con “mucho más diálogo”, y remarcó la importancia de dar continuidad a las políticas turísticas, más allá de los cambios de gobierno. También advirtió que atraer y sostener visitantes en el tiempo es “la tarea más difícil” en un contexto global cada vez más competitivo.

Lineamientos de la nueva campaña de promoción

Durante la reunión, Gabriela Testa presentó los lineamientos de la nueva campaña de promoción turística y sostuvo que Mendoza ha marcado tendencia al priorizar lo identitario. Recordó que en la campaña anterior se puso el foco en los paisajes, un actor mendocino y la música de los Enanitos Verdes, y explicó que en esta etapa “se optó por un jingle con fuerte proyección radial, pensado para reforzar el posicionamiento del destino”.

La campaña integra propuestas tradicionales como la Vendimia con expresiones contemporáneas, entre ellas festivales y fiestas electrónicas, y contará con una pauta específica para la Fiesta Nacional de la Vendimia, articulada con el área de Cultura. Testa puso en valor “medidas de incentivo al sector, como la reducción del 0,25 % en Ingresos Brutos y la unificación de los conceptos de alta y baja turística”, y adelantó la creación de un fondo de infraestructura turística municipal para poner en valor atractivos locales.

Estrategia de difusión y alcance de la campaña

Desde el Emetur señalaron que la campaña apunta a fortalecer la llegada de turistas nacionales e internacionales y consolidar la presencia de Mendoza en mercados estratégicos. El plan de difusión contempla una amplia presencia en medios tradicionales y digitales, vía pública y mercados internacionales, con acciones adaptadas a cada destino y una estrategia digital segmentada.

El plan de medios incluye presencia en televisión abierta en prime time, señales satelitales de entretenimiento y deporte, canales de noticias nacionales y latinoamericanos, radio en las principales emisoras del país y espacios digitales en los portales de noticias más relevantes. La landing page creada en la primera etapa continuará ampliando contenidos e integrándose con el sitio oficial de turismo de la provincia.

La campaña se completa con cartelería de gran formato en CABA y el Área Metropolitana de Buenos Aires, pantallas LED en ciudades de Chile y Brasil y piezas visuales en aeropuertos de alto tránsito. Para el mercado brasileño, toda la comunicación fue adaptada al portugués, junto con acciones digitales segmentadas en grandes ciudades argentinas y mercados con conectividad directa con Mendoza.