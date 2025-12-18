Trinchera: el nuevo proyecto gastronómico de los "Viticultores del Año" en el corazón del Valle de Uco

Los destacados winemakers mendocinos Andrea Mufatto y Gerardo Michelini, junto a su familia, inauguraron el restaurante “Trinchera” en Gualtallary.

Andrea Mufatto y Gerardo Michelini fundaron Michelini i Mufatto con el concepto de enlazar la viticultura con el vino y todo esto con un estilo de vida.

En ese camino y con el mismo concepto hicieron pie y fundaron sus pequeñas bodegas en España en 2015 y Uruguay en 2019. El año pasado fueron elegidos como “Viticultores del Año” por el destacado crítico inglés Tim Atkin y en el último tiempo han conseguido importantes reconocimientos para sus vinos en todo el mundo.

Con este camino recorrido decidieron armar un nuevo proyecto, vinculado al vino (su forma de vida). Al respecto Gerardo comenta: “Nuestro gran desafío es cerrar el círculo como productores. Comenzamos en la viña y elaboramos vinos tratando de interpretar un terruño tan único como Gualtallary (en especial la parte alta, en La Cautiva).

Este espacio nos va a permitir abrir nuestros vinos en primera persona. Eso es Trinchera. El lugar donde se defienden, con trabajo y pasión, nuestros valores más íntimos. Nuestra casa”. Y continúa: “Nuestra casa se abre para todos.

En nuestro lugar, La Cautiva (en el límite de lo posible, a 1600 metros de altura) Andrea va a estar en la cocina y yo en servicio (abriendo botellas). Nuestra carta está compuesta por platos hecho en casa. Contamos una cava con más de 4.000 botellas de vino de Argentina, de Europa y del mundo entero”.

“Trinchera” abrirá sus puertas todos los días (almuerzos y cenas, sólo con reservas). La idea es que sus propietarios puedan atender personalmente, cada una de las mesas de las personas que los visiten. Los platos del menú van a ir cambiando por temporada. Y los vinos van a ser seleccionados por Gerardo Michelini y cada persona que los visite.

Reservas en Instagram @trincheramim

Whatsapp +54 9 2617566611.

Michelini i Mufatto es la bodega de Andrea Mufatto, Gerardo Michelini y Manuel Michelini. Un emprendimiento familiar con una visión común que se concentra en elaborar vinos con un abordaje basado en el respeto, la pureza y la precisión aplicada a tres terruños: Valle de Uco en la Argentina, Bierzo en España y Maldonado en Uruguay. Madre, padre e hijo comparten una manera de interpretar un entorno natural y sus frutos, que busca minuciosamente la esencia del carácter de cada geografía.