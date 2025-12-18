Elegancia francesa, corazón mendocino: Fabre Montmayou presenta su nuevo espumante Brut Nature

La bodega Fabre Montmayou sorprende con el lanzamiento de un nuevo espumante de alta calidad: Fabre Montmayou Brut Nature Méthode Champenoise. Este espumante llega en un momento ideal del año, cuando los brindis se multiplican y el vino espumoso vuelve a ser la elección preferida para las celebraciones.

El nuevo Brut Nature elaborado por la bodega presenta el clásico blend de Chardonnay y Pinot Noir cosecha 2023, provenientes de parcelas ubicadas en Luján de Cuyo y el Valle de Uco, regiones emblemáticas para estas variedades. La cosecha manual y el prensado sin despalillar permiten preservar la integridad de la fruta y mantener fielmente el estilo enológico de la bodega.

El proceso de elaboración sigue el método tradicional o método champenoise, el mismo utilizado en la región de Champagne. En esta técnica artesanal, la segunda fermentación sucede dentro de la botella, permitiendo que las burbujas se formen naturalmente. Es un proceso lento, de gran precisión, que da como resultado espumantes más complejos, expresivos y elegantes.

En el caso de este Brut Nature, la complejidad se potencia gracias a sus 24 meses sobre borras, un tiempo prolongado de crianza que aporta textura, cremosidad, profundidad aromática y una burbuja fina y persistente.

“Este espumante refleja nuestro compromiso por elaborar vinos de calidad excepcional, con técnica, paciencia y respeto por el terroir. Llega al mercado en el momento perfecto para acompañar todas las celebraciones de fin de año”, destaca Hervé Joyaux Fabre, fundador y director enológico de Fabre Montmayou. El resultado es un espumante de estilo francés y alma mendocina, que combina conocimiento enológicó y del terroir propios de la bodega.

La Bodega Fabre Montmayou es la primera bodega boutique y pionera en la elaboración de vinos merlot de alta gama en la Argentina. Nace en el año 1993 bajo el impulso de Hervè Joyaux Fabre, propietario y enólogo de la bodega integrante de una familia de comerciantes de vino de Burdeos.

Atraído por el impulso de los vinos del nuevo mundo, Hervè Joyaux Fabre, decidió invertir en la Argentina para elaborar vinos de alta gama combinando la excelencia de terruños argentinos con el "savoir faire" Sauvignonés, para lo cual adquirió viejas fincas de merlot plantadas en 1908 en Luján de Cuyo a 1.150 metros sobre el nivel del mar donde construyó su “chateaux”.

Años después Hervè Fabre llegó al alto valle de Río Negro, a 3 km de la localidad de Roca, a 40º de latitud sur, en donde creó la Bodega Infinitus reciclando unas antiguas instalaciones para transformarla en la primera bodega boutique de la Patagonia. Allí encontró viñedos antiguos, de baja producción, de cepas nobles y el terroir ideal para aplicar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar productos claramente distintivos.