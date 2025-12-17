Mendoza reduce burocracia y costos: lanzan servicio digital para crear una empresa en pocas horas

El Gobierno de Mendoza dispuso una bonificación del 50 por ciento en el costo de constitución de sociedades realizadas íntegramente mediante la plataforma M×M, en comparación con el trámite tradicional, con el propósito de facilitar la formalización de nuevos emprendimientos y estimular la llegada de inversiones.

Desde su puesta en marcha en mayo, el sistema E-SAS permitió conformar cientos de sociedades en cuestión de horas, evitando gestiones presenciales y posibilitando que los socios realicen el proceso incluso desde el exterior. Este avance posiciona a Mendoza como una provincia que reduce la burocracia y consolida un modelo de innovación tecnológica al servicio del desarrollo económico.

El director general de Asuntos Gubernamentales, Francisco Mondotte, señaló que “durante todo 2025, con la decisión del Gobernador Cornejo y del ministro Mema, se avanzó significativamente en la simplificación de los trámites en la Dirección de Personas Jurídicas. Contar con tasas diferenciales que reducen el costo de constituir una SAS por la aplicación profundiza ese camino: vamos hacia trámites más ágiles, simples, remotos y económicos para quienes invierten en Mendoza”.

La medida se integra a las políticas de modernización de la actual gestión, orientadas a optimizar los tiempos administrativos, digitalizar procedimientos y ofrecer un entorno dinámico y competitivo para quienes deciden invertir y emprender en la provincia.