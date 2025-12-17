Finanzas sostenibles: reconocen a Godoy Cruz por una nueva emisión de bonos verdes

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña de la República Argentina (CAMBRAS) reconoció a la Municipalidad de Godoy Cruz en la categoría “Sector Público” por la importancia creciente de las finanzas sostenibles como herramienta estratégica para impulsar la transición energética, la inclusión social y la innovación.

Se trata de las Letras Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) Godoy Cruz Serie III, las cuales tienen como objetivo financiar y refinanciar proyectos claves del departamento.

“Recibir por tercer año consecutivo un reconocimiento por nuestra política de finanzas sostenibles es una enorme satisfacción y, sobre todo, una ratificación del rumbo que hemos elegido como gestión”, destacó el intendente Diego Costarelli.



“Que la Municipalidad de Godoy Cruz sea distinguida con el Premio Cambras a las Finanzas Sostenibles, en la categoría Sector Público, por la emisión de Bonos Verdes, demuestra que es posible administrar con responsabilidad fiscal, transparencia y compromiso ambiental, incluso desde el ámbito municipal”, añadió.

Costarelli sostuvo que “la exitosa colocación de Letras Sociales, Verdes y Sustentables refleja la confianza de los mercados y el impacto positivo de proyectos que no solo fortalecen las cuentas públicas, sino que también mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos y cuidan el futuro de las próximas generaciones”.

Por último, el Intendente resaltó que este reconocimiento “es el resultado del trabajo técnico, profesional y comprometido” de los equipos municipales, y reafirmó que “invertir en sostenibilidad es invertir en desarrollo, inclusión y futuro. Vamos a seguir demostrando que una gestión local puede ser innovadora, confiable y ambientalmente responsable”.

Colocación de bonos 2025

En esta ocasión, se utilizarán los $700 millones previstos para la red de caminabilidad de la Avenida San Martín y la calle Montes de Oca.

De esta manera, se financiarán mejoras en lo que refiere a uso de suelo y atractores peatonales; conectividad; espacio viario; seguridad viaria; calidad ambiental y peatonal; señalética y su relación con un índice de caminabilidad, incluyendo cambio de luminarias a LED y reforestación en los tramos San Martín y Montes de Oca.

Antecedentes

En 2024 la emisión de Letras SVS Godoy Cruz Serie II fue por un monto de $600 millones y tuvo por objetivo la recuperación de la inversión y refinanciación de dos proyectos: la instalación de paneles fotovoltaicos en la escuela Mario Pérez Elizalde y la recuperación de la ex Bodega Arizu para la realización de actividades culturales y su equipamiento con sistemas de eficiencia de energía.

Mientras que en 2023 la colocación de letras fue por $300 millones para refinanciar tres proyectos de infraestructura: la compra e instalación de luminarias LED; las inversiones vinculadas a la construcción de un parque solar; y la ampliación realizada de la red de ciclovías.

Un hito provincial y nacional

El camino de Godoy Cruz con las finanzas sostenibles se inició en el 2023 con la emisión de las Letras SVS Godoy Cruz Serie I. Este hito constituyó el Primer Bono Verde de un municipio en Mendoza, y el segundo a nivel nacional.

Los Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (“Bonos SVS”) son valores negociables que se destinan a financiar o refinanciar proyectos. Puede ser en forma total o parcial, con beneficios sociales, ambientales o una combinación de ambos (sustentables).

¿De qué se tratan los Bonos SVS?

Los Bonos Verdes, Sociales y Sustentables son una nueva herramienta de financiamiento. Gracias a ellos, se alientan proyectos con impacto social y ambiental, o una combinación de ambos.

También se financian o refinancian iniciativas que abordan el cambio climático, con acciones de mitigación y adaptación.

Asimismo, promueven políticas públicas que fomentan el desarrollo de una economía más sostenible, no sólo limitándose a ella.