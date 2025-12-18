Revés judicial para Bodegas Galán: la Justicia ordenó medidas cautelares sobre 11 inmuebles

La Justicia federal y penal de Mendoza dictaron esta semana dos resoluciones clave que refuerzan la posición acreedora de Iberte en su litigio contra Bodegas Galán (Antonio González S.A.) por incumplimiento contractual. Por un lado, se ordenaron medidas precautorias sobre once inmuebles de la firma vitivinícola y, en paralelo, se dispuso el archivo de una denuncia penal presentada por la empresa contra el apoderado de Iberte, Guillermo García.

Las decisiones judiciales confirman el avance de los procesos y desestiman las maniobras dilatorias impulsadas por Antonio González S.A., según sostienen desde la empresa acreedora.

Medidas precautorias: “bienes marcados”

El Juzgado Federal N.º 2 de Mendoza resolvió dictar una medida precautoria sobre once inmuebles pertenecientes a Antonio González S.A., ubicados en distintos departamentos de la provincia. El objetivo es asegurar una eventual ejecución de condena en el marco de la causa que investiga el incumplimiento del contrato de compraventa de vino celebrado con Iberte.

De acuerdo con la resolución judicial, el magistrado consideró acreditada la verosimilitud del derecho invocado por Iberte y dispuso una cautelar destinada a impedir que la bodega se desprenda de sus bienes sin garantizar el resultado del proceso.

“El juez optó por una medida que asegura que Bodegas Galán no pueda disponer de sus inmuebles sin que quede resguardada una eventual ejecución de condena. En términos simples, los bienes quedan ‘marcados’ judicialmente, lo que también advierte a terceros”, explicó Juan Pablo García Diez, abogado de Iberte.

El reclamo económico es de magnitud: más de 8 millones de litros de vino adeudados, con un valor estimado superior a los 4,5 millones de dólares. El tribunal valoró la existencia de contratos firmados y reconocimientos de deuda como fundamento suficiente para avanzar sobre el patrimonio de la empresa demandada.

Archivo de la denuncia penal contra Guillermo García

En paralelo, el Juzgado Penal Colegiado N.º 1 de la Tercera Circunscripción Judicial de Mendoza, con sede en San Martín, confirmó el archivo de una serie de actuaciones penales iniciadas a partir de denuncias de Antonio González S.A. contra Guillermo García, apoderado de Iberte, por presunta defraudación y estafa procesal.

La resolución del Tribunal de Garantías coincide con el criterio del Ministerio Público Fiscal y concluye que no existió delito alguno.

“La denuncia tuvo únicamente un fin mediático y de desprestigio. Tanto la Fiscalía como el juez de Garantías coincidieron en la inexistencia de delito, lo que llevó al archivo definitivo de las actuaciones. La denuncia carecía por completo de sustento de hecho y de derecho”, afirmó Carlos Aguinaga, abogado de Iberte.

Otros litigios en curso

La causa contra Bodegas Galán se inscribe en un conjunto de cuatro litigios que Iberte mantiene con distintas empresas del sector vitivinícola. Los otros procesos involucran a Fraccionadora San Juan, Jugos Australes (Marcelo Bocardo) y Fecovita.

En el caso de Jugos Australes y Ecogreen, el Tribunal Arbitral de Mendoza -convalidado posteriormente por la Justicia- dictó una resolución firme que condena a la empresa a pagar 16 millones de dólares a Iberte.

Respecto de Fecovita, la controversia surge a partir de la fallida conformación de la sociedad exportadora Evisa. Iberte aportó más de 31,7 millones de dólares que fueron transferidos a las cuentas de la federación, la cual no habría cumplido con su obligación de aportar la Bodega Resero, ni mosto y vino para exportación en consignación.

En el fuero penal, directivos y exdirectivos de Fecovita se encuentran imputados por la presunta falsificación de balances correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023, y en otra causa por estafa. La causa por balances falsos 2021 y 2022 ya fue elevada a juicio oral.

Finalmente, en el caso de Fraccionadora San Juan, la Justicia de esa provincia dictó sentencias favorables a Iberte en primera y segunda instancia, condenando a la bodega al pago de más de 500.000 dólares.