Alianza histórica: la construcción mendocina se prepara para un salto competitivo en 2026

La Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (CECIM) firmó este jueves un convenio marco de colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE. El objetivo es fortalecer los vínculos institucionales entre ambas partes con el fin de desarrollar acciones conjuntas orientadas a la formación integral en oficios vinculados al sector de la construcción.

El acto se realizó en la Dirección General Escuelas. Por la CECIM estuvieron presentes su presidente, Dalmiro Barbeito, su vicepresidente 1° Atilio Calzetta, su vicepresidente 2° Gerardo Fernández y su tesorero Sergio Sánchez.

Por el Ministerio de Educación participaron el ministro Tadeo García Zalazar, el subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Daparo y el director de Educación Técnica y Trabajo de la DGE, Claudio Dagne.

La fecha de la firma del convenio, a mediados de diciembre, tuvo que ver con la finalidad de concretar las diversas iniciativas apenas comience el año escolar 2026, en el mes de febrero. Lo que se busca es impulsar proyectos formativos y de capacitación en los distintos oficios específicos de la construcción, y también posibilitar la finalización de estudios primarios y secundarios. “El 33% del personal registrado de la construcción no ha terminado la secundaria”, recordó García Zalazar.

La participación del sector empresario es clave para otorgar impulso y posibilidades a los trabajadores. Del mismo modo, la tarea conjunta permite a la DGE direccionar las capacitaciones en función de las necesidades concretas de esta área. La colaboración entre la parte pública y la privada pretende generar instancias de actualización profesional así como diversas iniciativas que favorezcan la mejora continua de las cualificaciones laborales de quienes se emplean en la construcción.

“Creemos que esta es una gran oportunidad ya que la especialización y la formación son clave para que las empresas mejoremos nuestra competitividad”, subrayó Dalmiro Barbeito.

El presidente de la Cámara agregó que las empresas poseen una amplia necesidad de contar con recursos humanos calificados. Por este motivo, Barbeito enfatizó que la eficiencia se mejora, entre otros puntos, con personal capacitado tanto en las áreas prácticas como en las teóricas.

Principales puntos del convenio

Tanto desde la DGE como desde la CECIM se comprometieron a comunicar los programas de formación así como a colaborar entre sí con el fin, en palabras de Daparo, para llegar a las próximas fiestas con resultados concretos. Además del objetivo de que se finalice el secundario, se darán cursos específicos de construcción en seco, electricidad y saneamiento; entre otros.

De cara al futuro, se sumarán aulas móviles así como el compromiso de incentivar la capacitación de la mano de otros programas como puede ser el de Enlace (específico para formarse en empresas) que lleva adelante el Ministerio de Producción.

Entre otros puntos, el convenio acordó promover y facilitar la realización de prácticas profesionalizantes para estudiantes de escuelas secundarias técnicas de Mendoza. De este modo, se contribuirá al egreso efectivo, a ampliar las oportunidades de empleabilidad y fortalecer las capacidades productivas de la comunidad.

Otro ítem a destacar tiene que ver con la articulación de un sistema de colaboración mutua con el propósito de diseñar, desarrollar y ejecutar acciones, programas y propuestas formativas. Del mismo modo, se buscará facilitar el intercambio de información técnica, académica y administrativa, necesaria para una adecuada planificación, seguimiento y toma de decisiones en el marco del presente convenio.

La firma del convenio marco también destacó que se promocionará la integración y ampliación de saberes que se correspondan con los perfiles profesionales con el fin de contribuir a la actualización continua de trabajadores y estudiantes. Además, se impulsarán actividades de cooperación que favorezcan la mejora de los procesos formativos y se desarrollarán proyectos que aporten al crecimiento del sector productivo provincial.

Las instancias de formación y capacitación tendrán una estructura teórico-práctica en las que ambas partes pondrán a disposición de los proyectos instalaciones acorde a los requerimientos. El convenio también prevé la aplicación de mecanismos de evaluación, monitoreo y supervisión conjunta que permitan asegurar la calidad de las acciones desarrolladas así como proponer las mejoras necesarias para su optimización.