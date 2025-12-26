Del vino a la montaña: los nueve proyectos que ampliarán la oferta turística de Mendoza

El Gobernador Alfredo Cornejo encabezó la presentación de los proyectos seleccionados en el marco del Concurso de Infraestructura Turística Municipal que se ejecutarán con Fondos del Resarcimiento y criterios de sostenibilidad y repago.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Mendoza, a través del Ente Mendoza Turismo (Emetur) y la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, sintetiza una política orientada a promover un desarrollo territorial equilibrado, sostenible y con impacto regional en toda la provincia.

Después de firmar las actas de otorgamiento de fondos, el Gobernador Alfredo Cornejo explicó que los proyectos presentados por los municipios no constituyen un regalo, sino que forman parte de un esquema con repago, y destacó que los municipios “concursaron, hicieron trabajar a sus equipos y estos proyectos tienen que tener repago”.

Consideró también que esta línea de financiamiento representa “la frutilla del postre del plan de incremento del turismo” y reconoció el carácter integrador del sector por su capacidad de generar empleo calificado y no calificado.

Para cerrar, el mandatario felicitó a los municipios y a sus equipos técnicos por los proyectos seleccionados, y renovó el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo turístico de Mendoza. “El turismo da oportunidades en cada rincón de Mendoza”, subrayó.

Una iniciativa inédita

Por su parte, la presidenta del Emetur destacó el carácter inédito del programa. “Por primera vez, la Provincia asigna recursos para poner en valor atractivos turísticos municipales”, señaló Testa.

«El programa estuvo habilitado para los 18 municipios, la convocatoria fue pública y paralelamente se trabajó a través del Consejo Asesor de Municipalidades con los directores de todos los departamentos», recordó la funcionaria. En el proceso, que comenzó el 3 de septiembre y finalizó el 31 de octubre, se presentaron 18 proyectos, de los cuales 9 resultaron elegidos luego de una evaluación que contempló distintos aspectos.

En relación con los proyectos seleccionados, Gabriela Testa resaltó el alcance territorial y la diversidad de las propuestas al señalar que “se están poniendo en valor la montaña, el desierto, los oasis urbanos y los oasis rurales”, con presencia “desde el Norte con Lavalle hasta el Sur, con General Alvear; desde el Este, con Junín y Rivadavia, hasta el Oeste, con Las Cuevas y Las Heras”.

“Realmente es un gran honor para mí estar hoy anunciando esta línea de financiamiento”, expresó y puso en valor el haber sumado esta propuesta a las otras herramientas impulsadas por el Gobierno provincial destinadas al desarrollo turístico.

Infraestructura con impacto y sostenibilidad

La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial destacó que el programa busca maximizar el impacto de la inversión pública en uno de los sectores más dinámicos de la economía mendocina. Se trata de “infraestructura turística con gestión sostenible”, dijo Badui.

Remarcó además que el Gobernador tomó una decisión estratégica dentro del Fondo del Resarcimiento: priorizar la infraestructura turística, que “genera externalidades positivas, atrae demanda y moviliza inversión privada”.

Selección técnica y transparente

La subsecretaria explicó además que el proceso fue riguroso. Cada proyecto atravesó la aprobación del Banco de Proyectos, conforme a la Ley de Administración Financiera, una evaluación económica específica y el análisis jurídico correspondiente.

Los municipios seleccionados se incorporan como subejecutores del Fondo del Resarcimiento y se rigen por su normativa. Cada uno recibió el monto solicitado.

Proyectos seleccionados

Las iniciativas abarcan todo el territorio provincial y ponen en valor la identidad, el patrimonio y los atractivos turísticos de cada departamento, fortaleciendo la oferta local y regional.

Cada Municipio recibió el monto solicitado. Los proyectos beneficiarios, por orden de mérito, son:

• Ciudad del Vino de Mendoza-Godoy Cruz:

Proyecto orientado a consolidar un espacio turístico y cultural vinculado a la identidad vitivinícola mendocina, integrando experiencias en torno al vino, la gastronomía y la cultura local, con infraestructura pública que fortalece la oferta urbana y el turismo de cercanía.

• Plan Integral de Infraestructura Turística en Alta Montaña “Puente del Inca-Las Cuevas (PIITAM)”-Las Heras:

Iniciativa destinada a mejorar y ordenar la infraestructura turística en el corredor de Alta Montaña entre las localidades mencionadas, optimizando servicios, accesibilidad y equipamiento en áreas estratégicas, con el objetivo de jerarquizar uno de los principales atractivos naturales y patrimoniales de la provincia.

• Centro tradicionalista en la Casa Duffau-Rivadavia:

Propuesta que pone en valor un inmueble histórico para desarrollar un centro de gastronomía tradicional, experiencias inmersivas y difusión del patrimonio territorial, fortaleciendo la identidad cultural y el turismo histórico del departamento.

• Puesta en valor de la Bodega Gargantini-Rivadavia:

Proyecto que recupera un espacio emblemático del patrimonio vitivinícola para convertirlo en un centro de interpretación, con áreas de coworking y propuestas de enoturismo, articulando historia, innovación y desarrollo productivo local.

• Museo de la Olivicultura y el Aceto-Maipú:

Iniciativa orientada a la creación de un espacio museístico y educativo que pone en valor la tradición olivícola del departamento, promoviendo el turismo cultural y gastronómico vinculado a la producción de aceite de oliva y aceto. Se encontrará en la Estación Gutiérrez del Metrotranvía de Mendoza, constituyendo un punto de partida para recorrer importantes sitios de interés turístico.

• Recuperación y puesta en valor del Molino Histórico “Hacienda del Libertador”-Junín:

Proyecto de restauración y refuncionalización de un sitio histórico, con el objetivo de preservar el patrimonio cultural y generar un nuevo atractivo turístico que fortalezca la identidad local y la oferta cultural del departamento.

• Sala inmersiva en el Museo Casa de San Martín-Ciudad de Mendoza:

Propuesta que incorpora tecnología y contenidos audiovisuales inmersivos para enriquecer la experiencia de los visitantes, fortaleciendo la interpretación histórica y el valor educativo de uno de los principales museos patrimoniales de la provincia.

• Parque recreativo de la Ciudad / Costanera Centro-General Alvear:

Iniciativa destinada a desarrollar y jerarquizar un espacio público recreativo, integrando infraestructura para el esparcimiento, el turismo y el encuentro comunitario, con impacto en la calidad de vida y en la oferta turística urbana.

• Casa de Regionales en el Museo Histórico Natural de Lavalle-Lavalle:

Proyecto orientado a crear un espacio de promoción de productos regionales y contenidos culturales dentro del museo, fortaleciendo la identidad local y generando un nuevo punto de atracción turística para el departamento. Punto de partida para recorrer el desierto mendocino, con su importante valor turístico, histórico y patrimonial.

Un programa estratégico para el desarrollo turístico

El Concurso de Infraestructura Turística Municipal forma parte de una estrategia integral que prevé una inversión de hasta 30 millones de dólares, con financiamiento de hasta 10 millones de dólares por proyecto o un máximo del 75 % de la inversión total municipal. Las iniciativas seleccionadas deberán ejecutarse en un plazo máximo de 18 meses y alinearse con el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y el Plan de Gestión Turística Provincial.

Los fondos son reintegrables, con un plazo de hasta diez años, con un mecanismo transparente y garantizado y provienen del Fondo del Resarcimiento. El objetivo es que cada obra se constituya en un verdadero motor de desarrollo local, fortaleciendo cadenas de valor, generando empleo genuino y ampliando la oferta turística en todo el territorio provincial.

Evaluación técnica y selección de proyectos

Tras el cierre de la presentación de propuestas, que se extendió hasta el 30 de octubre, los proyectos fueron evaluados por un equipo técnico integrado por Mauricio Germán Iglesias, en representación de la Subsecretaría de Infraestructura del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial; Romina Urrucelqui, por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, y Marianela Pivetta, por el Ente Mendoza Turismo.

La evaluación se realizó conforme a los requisitos establecidos en las bases del concurso, considerando criterios de impacto turístico, viabilidad económica, sostenibilidad ambiental y social y su aporte al desarrollo regional.