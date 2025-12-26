Una empresa mendocina y un gigante del entretenimiento: cuál se quedará con el manejo del Aconcagua Arena por 20 años

El Gobernador Alfredo Cornejo participó en la apertura electrónica de ofertas de la licitación pública nacional para la concesión de uso y explotación comercial del Estadio Aconcagua Arena. Luego de 50 días de publicación del llamado licitatorio en la plataforma oficial del Gobierno provincial, el acto se realizó en el horario previsto para la apertura de propuestas correspondientes a uno de los espacios multipropósito más importantes de la provincia.

Con este proceso, el Ejecutivo proyecta avanzar en el corto plazo hacia un nuevo modelo de administración y explotación comercial del estadio, con el objetivo de consolidar a la provincia como una plaza destacada dentro de la agenda cultural, artística y deportiva, fortaleciendo el posicionamiento de la marca Mendoza en el ámbito turístico a nivel nacional e internacional.

En la actividad también participaron el secretario de Deportes, Federico Chiapetta; el director general de Contrataciones, Roberto Reta, y el equipo técnico que integra la Comisión de Evaluación de Ofertas. En esa instancia se constató la presentación de dos ofertas por parte de empresas interesadas en desarrollar, durante los próximos 20 años, múltiples actividades en el Aconcagua Arena, entre ellas eventos artísticos, deportivos, culturales y académicos.

Reta indicó que, tras la apertura electrónica —que se realizó en vivo en el cuarto piso de Casa de Gobierno—, se ingresó a cada una de las ofertas con el objetivo de verificar de manera preliminar el cumplimiento de los requisitos de admisión exigidos por el pliego. Según precisó, “la información que estamos viendo ahora es la base documental del proceso y permite constatar que se han acompañado los anexos vinculados a los requisitos mínimos administrativos, técnicos y económicos”.

En ese sentido, el director general de Contrataciones detalló: “Hemos recibido dos ofertas, una correspondiente a la empresa Perfecta Producción Sociedad Anónima y otra presentada por Broda Sociedad Anónima, que evidentemente está construyendo la presentación de una sociedad anónima en formación que se va a denominar Arena Aconcagua Sociedad Anónima”.

Para graficar el objetivo de esta iniciativa, el Gobernador destacó que la apertura electrónica de ofertas para la concesión del Aconcagua Arena apunta a darle al estadio una utilización sostenida y estratégica: “Necesitamos que el Aconcagua Arena sea un lugar para el divertimento, para el deporte, pero también para grandes shows y creemos que con gestión privada se puede sostener todo el tiempo, con más de 200 fechas anuales, que es nuestra aspiración”.

Tras la apertura, el Gobernador y los integrantes de la Comisión de Preadjudicación realizaron una verificación preliminar de la documentación presentada, que permitió corroborar que las empresas postulantes habrían cumplido con los recaudos formales de admisión establecidos en el pliego licitatorio. Entre esos requisitos se incluye la acreditación de antecedentes y experiencia en la producción de eventos de gran escala, así como la presentación de un plan de inversión integral destinado a la adecuación de la infraestructura, especialmente en materia de climatización y acústica, además de obras vinculadas a servicios gastronómicos, estacionamiento y administración general.

Este primer análisis también permitió constatar que las propuestas contemplan la integración de pymes mendocinas tanto en la ejecución de las obras de adecuación como en la prestación de servicios y la explotación posterior del estadio. De este modo, se da cumplimiento a la cláusula de sostenibilidad económico-social prevista en el pliego, con un impacto positivo en la generación de más de un centenar de puestos de trabajo directos e indirectos en los sectores de la construcción, la gastronomía, el abastecimiento y los servicios.

Cornejo remarcó además, el impacto positivo que tendrá el funcionamiento permanente del estadio en la economía provincial y en el sector turístico. Al respecto, afirmó que “eso retroalimenta nuestro turismo, la ocupación hotelera en temporadas bajas, nuestra ocupación gastronómica y da una oferta de ocio a los mendocinos y a otros argentinos, en una plaza como es Mendoza”.

Asimismo, explicó que la concesión implica un fuerte compromiso de inversión por parte de los oferentes y recordó las falencias del proyecto original. “Los oferentes van a tener que hacer una gran inversión, de casi 5 millones de dólares, porque esto no estaba preparado para eso” y agregó que se trató de “un mal proyecto al inicio, que finalmente ni siquiera había sido pagado por el gobierno de Francisco Pérez, sino que lo terminamos de pagar en mi primer mandato”.

En relación con el diseño y el uso del estadio, el Gobernador fue crítico sobre su planificación inicial y enfatizó la necesidad de reconvertirlo. “Nunca quedó preparado para shows con buena acústica. Si bien se han hecho cosas lindas, ha sido poco usado para el deporte, porque es muy grande: tiene 8.000 butacas y no hay actividades deportivas de esa magnitud, con lo cual estuvo muy mal planificado”, afirmó.

Finalmente, aclaró que la concesión no implica perder el control público sobre el espacio. En ese marco, subrayó que el Aconcagua Arena “da perfectamente para hacer shows artísticos y no excluye que haya temas deportivos”, y remarcó que “el Gobierno, el Estado, se reserva el uso de fechas para actividades deportivas o culturales”, garantizando así su disponibilidad para eventos de interés público.

Las ofertas presentadas

Una de las ofertas es de Perfecta Producción SA. Esta compañía está relacionada a Fénix, que se dedica a organizar shows deportivos y musicales. Está radicada en Buenos Aires pero tiene también sedes en Chile, Colombia y Brasil.

Reta explicó que el oferente presentó el plan de inversión y el plan de explotación, además de un listado significativo de empresas mendocinas con las que propone desarrollar el proyecto. En ese sentido, destacó que “es un listado muy importante de empresas mendocinas con las que el oferente propone llevar adelante la explotación” y aclaró que “la estrategia de esta contratación radica fundamentalmente en el plan de inversión y por el proyecto de explotación que presenta el operador”.

La otra es la empresa mendocina Broda SA, de la familia Barbera. Al respecto, Reta señaló que también cumple con los requisitos mínimos administrativos y técnicos previstos en el pliego, incluyendo antecedentes, propuesta de explotación y documentación económica complementaria.

El funcionario explicó que el paso siguiente será el trabajo de la Comisión de Preadjudicación, que se abocará a la evaluación integral de las ofertas. Al respecto, subrayó que “el pliego está muy estructurado, con parámetros claros y estandarizados, lo que nos permite realizar una evaluación objetiva y técnica”.

Reta resaltó que la ponderación contempla múltiples aspectos vinculados a la adecuación de la infraestructura, la incorporación de servicios adicionales como gastronomía, el plan de explotación y la validación de antecedentes. En ese sentido, afirmó que “tenemos muchos elementos para evaluar y determinar cuál es la oferta más conveniente, que será la que obtenga el mayor puntaje de acuerdo con los indicadores establecidos, siempre resguardando el interés del Gobierno provincial y asegurando que cada peso invertido se traduzca en valor para el Aconcagua Arena”.