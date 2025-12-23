"El plan de expansión está en marcha": IMPSA suma proyectos nucleares y será proveedor de la NASA

IMPSA cerró 2025 con avances decisivos que consolidan una nueva etapa competitiva y refuerzan su posicionamiento como actor estratégico a nivel internacional en energía, infraestructura portuaria y tecnología nuclear.

Mediante un comunicado, la compañía expresó lo siguiente:

"Los primeros diez meses de esta gestión estuvieron marcados por un proceso de reconstrucción, foco estratégico y, sobre todo, resultados concretos. Volvimos a pensar IMPSA como una empresa global, con presencia activa en mercados de alta exigencia tecnológica y con una gestión orientada a la previsibilidad, la transparencia y la ejecución.

En ese marco, fortalecimos nuestra presencia internacional con la apertura de oficinas en Buenos Aires, Miami y Houston, y concretamos el regreso al mercado de grúas en Estados Unidos, uno de los más competitivos y relevantes del mundo. En paralelo, participamos en licitaciones de centrales hidroeléctricas en distintos países, ampliando nuestra proyección global.

Un hito central de este período fue la reestructuración de la deuda de IMPSA en tiempo récord, un proceso complejo que se llevó adelante con éxito y que constituye una señal clara de confianza y credibilidad en la nueva gestión. Este logro permitió ordenar la estructura financiera de la compañía y sentar bases sólidas para su plan de crecimiento y expansión.

En el área nuclear, dimos pasos estratégicos de alto impacto. Estamos trabajando activamente en proyectos con NASA y con Dioxitek, reafirmando nuestras capacidades como proveedor de componentes y soluciones críticas para una de las industrias más exigentes del mundo.

Al mismo tiempo, mantenemos conversaciones avanzadas con el Departamento de Energía de los Estados Unidos para integrarnos a la cadena de valor del sector nuclear, un paso clave para la proyección internacional de IMPSA en tecnologías sensibles y de alto valor agregado.

La agenda internacional tuvo un rol clave en esta etapa. Participamos activamente en los principales encuentros del mundo relacionados con nuestra actividad: Clean Currents, World Nuclear Exhibition y el encuentro portuario más grande de América por AAPA Ports— además de eventos nacionales y regionales vinculados a energía, industria, innovación y defensa.

Esta presencia forma parte de una estrategia clara de reposicionamiento y vinculación con los principales actores de la industria global.

En materia de ejecución, entregamos proyectos emblemáticos que reflejan capacidad técnica, confiabilidad y cumplimiento:

La rehabilitación integral de la Unidad Generadora 4 de la Central Hidroeléctrica Yacyretá, el reactor de hidrodesulfuración para YPF y el Parque Solar Helios Santa Rosa II entre otros.

Además, desarrollamos la planta piloto de hidrógeno para Y-TEC y avanzamos en la modernización de la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum, en la provincia de San Juan, reafirmando nuestro liderazgo tecnológico y el compromiso con la transición energética.

Hoy podemos afirmar que el plan de expansión está en marcha.

En 2026, IMPSA continuará transformando desafíos en oportunidades, consolidando mercados, escalando capacidades y proyectando al mundo el valor de la ingeniería y el talento argentino.

IMPSA.