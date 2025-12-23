Ruta non stop al Caribe: con Arajet, desde mayo Mendoza tendrá vuelos directos a Punta Cana

El Gobernador Alfredo Cornejo y la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, recibieron a la vicepresidenta de Alianzas Corporativas de la Arajet, Mercedes Martínez, quien les explicó que la compañía aérea dominicana anunció su vuelo directo Mendoza-Punta Cana, con tres frecuencias semanales. Las operaciones comenzarán el 16 de mayo de 2026 y, para celebrarlo, la aerolínea ofrecerá hasta 25% de descuento.

De esta manera, Mendoza continúa sumando conectividad aérea y fortaleciendo no solo las rutas nacionales, sino también los destinos internacionales. La semana pasada, además, se habían anunciado dos frecuencias semanales adicionales entre Mendoza y Río de Janeiro, operadas por Gol, durante enero y marzo del año próximo.

Como parte de este crecimiento, nuestra provincia suma una nueva aerolínea y, con este anuncio, se consolida como la cuarta provincia del país en la que Arajet establece vuelos directos. Desde la empresa destacaron que esta incorporación “amplía la conectividad aérea de nuestro país y enriquece la red de más de 28 destinos y 15 países que hoy tiene la aerolínea”.

El Gobernador Cornejo señaló que la incorporación de nuevos vuelos internacionales constituye “un mensaje positivo para la economía de Mendoza”. En ese sentido, remarcó la importancia estratégica del hub aéreo de Punta Cana, que articula con destinos turísticos de relevancia, donde se concentran más de 70 resorts, y explicó que esta conectividad amplía de manera concreta las oportunidades de llegada de turistas internacionales y de salida de mendocinos al exterior.

En esa línea, el mandatario destacó que sumar conectividad aérea consolida a Mendoza como destino internacional, amplía las posibilidades de viaje para los mendocinos y genera un impacto directo en las actividades económicas vinculadas al turismo. Luego, subrayó que estos avances son el resultado de “un trabajo sostenido que venimos realizando”.

Por su parte, la presidenta del Ente Mendoza Turismo puso en valor el crecimiento sostenido de la conectividad aérea de la provincia y señaló que Mendoza se consolida como uno de los aeropuertos con mayor movimiento del país, al ubicarse detrás de Buenos Aires y Córdoba y alcanzar cerca de 200 vuelos semanales entre servicios nacionales e internacionales.

La funcionaria valoró la llegada de Arajet, a la que definió como una “compañía joven, de bajo costo y con una flota moderna”, que comenzará a operar en Mendoza con un vuelo de aproximadamente siete horas. Explicó que esta nueva ruta permitirá la llegada de visitantes no solo desde República Dominicana, sino también desde distintos puntos de América del Norte, a partir del esquema de hub que funciona en Punta Cana, con una lógica similar a la de Panamá por su ubicación estratégica en Centroamérica.

En ese marco, señaló que la conectividad “genera posibilidades reales de intercambio” y amplía tanto el turismo receptivo como las opciones de viaje para los mendocinos.

Testa señaló además que cada nueva aerolínea que se incorpora a la provincia es analizada desde múltiples dimensiones, entre ellas el impulso al turismo, la facilitación de encuentros familiares, los traslados por razones de salud y la movilidad vinculada a la economía en general.

Al respecto, sostuvo que “el turismo receptivo es clave para seguir diversificando y fortaleciendo la matriz turística de Mendoza” y afirmó que el trabajo con las compañías aéreas se realiza de manera cooperada, con acciones de promoción orientadas a los mercados estratégicos.

En esa línea, indicó que la conectividad que ofrece Arajet hacia México, Estados Unidos y Canadá “representa una oportunidad concreta para captar visitantes de mercados donde Mendoza ya tiene presencia”, y agregó que “se trata de destinos con un público que busca precios competitivos y conveniencia en las conexiones”.

Finalmente, remarcó que el transporte aéreo es un factor central para dinamizar la economía provincial y expresó el reconocimiento del Gobierno de Mendoza a la aerolínea por incorporar a la provincia en su mapa de conectividad internacional.

Detalles del anuncio

Por su parte, Mercedes Martínez, vicepresidenta de Alianzas Corporativas de la aerolínea, destacó que “desde Mendoza, los pasajeros podrán conectar con más de 10 destinos de nuestra amplia red”.

Explicó que el vuelo Punta Cana-Mendoza permitirá vincular a la provincia no solo con República Dominicana, sino también con mercados estratégicos de América del Norte y la región, a partir de los dos hubs que la compañía posee en Santo Domingo y Punta Cana.

De ese modo, señaló que se facilitará la llegada de pasajeros provenientes de Canadá, Estados Unidos —con conexiones desde Miami, Orlando, Nueva York y Chicago— y México, con operaciones en Ciudad de México y Cancún, lo que genera “muchísimas expectativas” en torno a la nueva ruta.

Al referirse a la oferta de lanzamiento, Martínez explicó que “seguimos cumpliendo nuestra promesa de tarifas competitivas, puntualidad y una experiencia simple y cercana, por eso, para celebrar este nuevo destino, lanzamos una promoción de hasta 25% de descuento en la tarifa base, utilizando el código ‘VamosMDZ’”.

El período de compra de la oferta será del 22 al 26 de diciembre y los boletos adquiridos podrán utilizarse entre el 16 de mayo de 2026 y el 21 de marzo de 2027.

Con esta apertura, Arajet continúa fortaleciendo su mapa de rutas en el Cono Sur y consolidando a República Dominicana como una puerta clave para conectar de manera ágil a las Américas desde sus hubs en Punta Cana y Santo Domingo.

Martínez también destacó que la flota de la compañía está compuesta por aviones nuevos, lo que garantiza confiabilidad, comodidad y altos niveles de puntualidad, y recordó que Arajet es una aerolínea joven que ya lleva tres años de operación y ha transportado a más de tres millones de pasajeros.

Sobre Arajet

Arajet es la aerolínea dominicana reconocida en la Cumbre Mundial de Aviación como la Mejor Aerolínea Nueva del Mundo en 2023. Inició operaciones en 2022 y actualmente cuenta con dos bases: el Aeropuerto de Las Américas, en Santo Domingo, y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Con una moderna flota de Boeing 737 MAX 8, ofrece viajes seguros y accesibles hacia y entre República Dominicana y diversos destinos de América del Norte, Central, del Sur y el Caribe.

Mercado clave

República Dominicana cuenta con más de 11,5 millones de habitantes y se ubica entre los países más poblados del Caribe y de América Latina, lo que convierte a su población en un importante nicho de turistas emisores potenciales.

Se destaca en la región por su conectividad aérea, con varios aeropuertos internacionales que mantienen conexiones directas y frecuentes hacia las Américas y Europa. Punta Cana y Santo Domingo funcionan como grandes puertas de entrada y salida del Caribe, lo que permite conexiones hacia otros destinos de Sudamérica, incluida Argentina y, con estrategias adecuadas, Mendoza.

Esta conectividad facilita la llegada de turistas dominicanos a destinos como Mendoza y también permite posicionar a la provincia como punto de conexión para rutas multidestino entre Sudamérica y el Caribe.

El turista dominicano que viaja al exterior suele interesarse por experiencias culturales, enoturismo y actividades que van más allá del sol y la playa, propuestas que Mendoza ofrece a través de su vino, gastronomía, montaña, aventura y experiencias diferenciales. Aunque las estadísticas se refieren principalmente a salidas hacia el Caribe, la existencia de un mercado de viajeros frecuentes marca una oportunidad concreta para desarrollar demanda de larga distancia hacia la provincia.