Vinos y alimentos: Mendoza abre su showroom en Camboriú para potenciar ventas en Brasil

Con el objetivo de ampliar la oferta de productos mendocinos en Brasil y aprovechar las nuevas tendencias de consumo, se puso en marcha un proyecto estratégico que busca posicionar vinos y alimentos en el mercado brasileño a través de canales más dinámicos y flexibles.

Según explicó Gaetano Aguilera Prisco, responsable del mercado de Brasil en ProMendoza y uno de los impulsores de la iniciativa, el mercado brasileño ha cambiado significativamente en los últimos años: “Cada vez se afianza más el concepto de comprar en pocas cantidades. Hoy es difícil que un importador adquiera una carga completa; los bares y restaurantes, por ejemplo, necesitan variedad y volúmenes pequeños”.

Este cambio en la modalidad de compra, sumado a las ventajas fiscales que ofrecen algunos estados como Santa Catarina, ha impulsado la creación de un showroom en Camboriú -que será provisto con mercadería del hub logístico que Mendoza tiene en Santa Catarina- y cuya inauguración fue el 12 de diciembre próximo.

Este espacio funcionará como vidriera para los productos mendocinos y punto de venta directo, ubicado estratégicamente frente a un hotel con alto flujo turístico.

El proyecto contempla trabajar con el canal horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) y con Abrasel, la entidad que agrupa a bares y restaurantes en todo Brasil. “Buscamos duplicar la cantidad de empresas mendocinas participantes de esta promoción y ventas en Brasil, porque la demanda está creciendo y no se limita sólo al vino: también hay interés en alimentos como conservas, frutos secos y productos específicos para gastronomía”, agregó Aguilera Prisco.

Además, se prevé incorporar empresas con envases adaptados al canal Horeca y sumar alimentos en la próxima carga, programada para comienzos de 2026.

El showroom no solo permitirá la venta directa, sino que también será una plataforma para atraer turismo hacia Mendoza, mostrando la riqueza de su oferta vitivinícola y gastronómica y despertando el interés de consumir nuestros vinos y alimentos a través de clubes de vinos que visiten la provincia.

Empresas mendocinas en el hub de Santa Catarina

El proyecto ya cuenta con la participación de destacadas firmas mendocinas que han apostado por esta plataforma estratégica en Brasil. Entre ellas se encuentran Fenix SA (Zummy), Magia de Uco, La Padovana, Cuvelier Los Andes, Crowdfunding, Finca Don Carlos, Familia Rivero Casa de Vinos e Ivo Perabo, con su línea de frutos secos. Estas empresas representan la diversidad y calidad de la producción mendocina, desde vinos de alta gama hasta alimentos premium, consolidando la presencia de la provincia en uno de los mercados más dinámicos de América Latina.

Nueva acción conjunta con Abrasel

Como parte de esta estrategia, ProMendoza y Abrasel (Asociación de Bares y Restaurantes de Brasil) llevaron adelante el primer evento en el norte de Minas Gerais, realizado en el reconocido restaurante Venda do Fred, un espacio emblemático que sirvió de punto de encuentro entre la gastronomía local y la identidad vitivinícola argentina.

Todas las bodegas que forman parte del proyecto participaron activamente, compartiendo su historia, su trabajo y el carácter único de cada terroir. Fue una excelente instancia para fortalecer vínculos, generar nuevas oportunidades comerciales y acercar nuestros vinos a referentes clave de la región.

La jornada contó con la presencia especial de Gianfranco Budeta (Magia de Uco), quien viajó exclusivamente para acompañar la acción y aportar su experiencia en la promoción de vinos argentinos. Su participación fue fundamental para enriquecer el intercambio y potenciar el impacto del evento.