Mina de oro: aprobaron el RIGI para Gualcamayo en San Juan con una inversión de u$s 665 millones

Minas Argentinas S.A., empresa que integra Aisa Group, anunció que el Comité Evaluador del Gobierno Nacional emitió un dictamen favorable al Proyecto Carbonatos Profundos (DCP) presentado bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), paso previo a la emisión de la resolución correspondiente, consolidando un ambicioso proyecto que transformará a la mina Gualcamayo en un polo productivo con proyección de, al menos, tres décadas.

Con esta aprobación, la compañía da un paso decisivo en su compromiso de contribuir a la revitalización de la minería en San Juan y en la Argentina, impulsando el desarrollo de un polo económico, tecnológico y laboral para la economía del país.

La aprobación del RIGI representa un hito relevante para la minería argentina, al brindar previsibilidad normativa y seguridad jurídica para inversiones de gran escala. En este marco, Minas Argentinas reafirma su compromiso con una minería moderna, responsable y alineada con estándares internacionales, orientada a la generación de valor económico y social de largo plazo.

El plan aprobado contempla una inversión superior a los USD 660 millones, de los cuales USD 50 millones estarán destinados a exploración geológica. El eje central del proyecto es el desarrollo y explotación del Proyecto Carbonatos Profundos (DCP), un yacimiento que contiene, al día de hoy, más de 3,5 millones de onzas de oro en recursos, certificados bajo norma NI 43-101 y el código JORC, de las cuales 2,45 millones de onzas ya se encuentran categorizadas como reservas.

El distrito minero Gualcamayo contiene, en total, más de 5 millones de onzas de oro en recursos, incluyendo 3,2 millones en categoría de reservas probadas y probables, según el último reporte bajo certificación internacional de abril de 2025. Actualmente, la empresa se encuentra culminando un informe de actualización de sus recursos y reservas mineras, con una expectativa de incremento del 20% respecto del informe anterior.

En paralelo, Minas Argentinas impulsa un programa de exploración distrital de corto y largo plazo. Actualmente, solo alrededor del 4% de la propiedad ha sido explorada en profundidad, lo que evidencia que una parte sustantiva del potencial geológico de Gualcamayo aún está por descubrir. El objetivo es avanzar en una comprensión integral del distrito, ampliar la base de recursos y sentar las bases para varias décadas de desarrollo minero, con una mirada técnica, responsable y de largo plazo.

Los estudios de prefactibilidad ya se encuentran avanzados. En lo inmediato, se comenzará a trabajar en las ingenierías y en la factibilidad técnica del proyecto. En términos de impacto laboral, se prevé que, de manera gradual, la etapa de construcción, estimada para fines de 2027, genere entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo. Una vez iniciada la producción, prevista para fines de 2029, se consolidarán alrededor de 600 empleos directos permanentes.

El proyecto incluye el desarrollo de una mina subterránea de última generación, una nueva planta de procesamiento y, fundamentalmente, la incorporación de una planta de oxidación a presión (POX) de tecnología moderna que permitirá procesar minerales complejos, liberando el oro contenido en el mineral y posibilitando una recuperación eficiente.

Esta planta POX será una de las primeras en Sudamérica y una de las pocas instalaciones de su tipo en operación a nivel mundial, posicionando a San Juan y a la Argentina a la vanguardia del desarrollo tecnológico e industrial en minería.

Además, el plan contempla la construcción de un parque fotovoltaico de 50 MW, destinado a abastecer la demanda eléctrica de la operación y a reducir significativamente su huella de carbono, en línea con los compromisos ambientales de la compañía.

La aprobación del RIGI marca un punto de inflexión en la historia reciente de Gualcamayo, que hace apenas dos años se encontraba en proceso de cierre. Desde la llegada de Aisa Group en 2023, la compañía dio continuidad a la operación, regularizó deudas con proveedores, avanzó en la recategorización de recursos y reservas, y reactivó los trabajos de exploración que hoy sustentan un plan de desarrollo de largo plazo.

Juan José Retamero, titular de Aisa Group, señaló: “La incorporación del Proyecto Carbonatos Profundos al RIGI pone en valor la verdadera dimensión de esta inversión. El eje del proyecto es la construcción de una planta de oxidación a presión, una tecnología de altísima complejidad que permitirá procesar minerales refractarios y que será una de las pocas instalaciones de este tipo en el mundo y la primera de estas características en Sudamérica. Este desarrollo sitúa a la Argentina y a San Juan en la vanguardia industrial y tecnológica de la minería global.”

Y agregó: “La construcción y operación de una planta de estas características no solo implica inversión en infraestructura, sino también en conocimiento. El proyecto contempla un fuerte componente de formación y capacitación de profesionales y técnicos argentinos, que deberán operar, mantener y optimizar procesos industriales de máxima sofisticación. Ese capital humano especializado es un activo estratégico para el país y uno de los impactos más relevantes del RIGI.”

“Con la aprobación del RIGI iniciamos formalmente una nueva etapa del proyecto, avanzando en los estudios de prefactibilidad y factibilidad, y en las ingenierías necesarias para su ejecución. Este proceso permitirá generar empleo calificado de manera creciente, primero durante la etapa de desarrollo y construcción, y luego en una operación de largo plazo. Estamos hablando de un proyecto pensado para varias décadas, con reglas claras, una base técnica sólida y una visión industrial de futuro.”, concluyó Retamero.

A lo largo de su historia, la mina Gualcamayo ha realizado aportes por más de USD 33 millones al Fondo Fiduciario para Jáchal, además de USD 66 millones en regalías, y ha impulsado cientos de proyectos sociales, deportivos y productivos en la región.

Con el nuevo plan, Minas Argentinas buscará ampliar ese impacto, priorizando la contratación de proveedores locales y el trabajo conjunto con comunidades y gobiernos, con foco en el desarrollo de capacidades técnicas y oportunidades para las próximas generaciones.

“La aprobación del RIGI valida la seriedad y la solvencia del equipo técnico de Gualcamayo, altamente capacitado y comprometido con el proyecto. Carbonatos Profundos no solo transformará nuestra mina, generaremos un ecosistema de desarrollo social, productivo y ambientalmente responsable”, agregó Gabriel Corvo, Gerente General de Minas Argentinas y concluyó “Gualcamayo se convertirá, dentro de muy poco tiempo, en un motor importante de la economía argentina. Tenemos los recursos mineros y también los equipos técnicos para desarrollar un proyecto de envergadura, y lo haremos con el mismo compromiso de siempre, trabajando junto a proveedores locales y priorizando a la mano de obra de nuestras comunidades”.

Finalmente, la compañía destacó y agradeció al Gobierno Nacional y al Gobierno de la Provincia de San Juan por avanzar en marcos normativos como el RIGI, que permiten pensar y construir proyectos de largo plazo, generar empleo genuino, desarrollar conocimiento y transformar los recursos naturales en riqueza sostenible para la Argentina.

Sobre Aisa Group

Aisa Group (www.aisagroup.ca) es un holding empresarial de origen familiar liderado por Juan José Retamero, con operaciones en Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá y Argentina.

El grupo participa en sectores estratégicos como minería, energías, pesca, alimentos y desarrollo urbano, entre otros, bajo el propósito de “transformar el presente para potenciar el futuro”, combinando excelencia operativa, responsabilidad y reinversión continua en los territorios donde opera.