El Parque Solar de Mendoza que permitirá ahorrar 100 millones en electricidad y reinvertir en servicios esenciales

El Parque Solar Godoy Cruz, el primero de su estilo a nivel municipal, ya inyecta energía en la red eléctrica y genera un ahorro concreto para los servicios de diversas instituciones del departamento.

Así, se prevé un descuento de 100.000.000 de pesos en las facturas de luz de polideportivos, jardines maternales, centros de salud y centros culturales como el Espacio Arizu. Por lo que, convierte al proyecto en una política pública clara de que la transición energética se sienta en la vida diaria de los godoicruceños.

El intendente Diego Costarelli visitó el Parque Solar y fue contundente en el mensaje: “Cada kilo watt-hora (kWh) renovable que entra a la red vuelve en forma de servicios públicos más robustos. La prioridad es clara: que la energía generada se convierta en ahorro operativo y en capacidad de sostener (y ampliar) servicios esenciales”.

Asimismo, Costarelli explicó a la prensa que un solo parque solar ayuda a muchos espacios públicos, donde más se necesita. “Godoy Cruz no está sumando paneles. Está activando un mecanismo regulatorio para que la energía del sol se transforme, mes a mes, en deporte, salud, cultura y cuidado, y para recuperar un territorio degradado y devolverlo a la comunidad con un propósito útil y medible”, subrayó.

Energía para los puntos clave del departamento

El esquema utilizado es pionero a nivel provincial: un Punto de Solo Inyección (PSI), es decir, un sistema de generación conectado a la red para inyectar energía y registrar esa energía volcada para su posterior compensación. Entre los principales consumos a compensar se destacan:

Polideportivos: más horas de actividad, mejor confort, menos costos para sostener programas deportivos barriales. Sólo por mencionar algunos: Nicolino Loche; Estanzuela; Ruiseñor; El Cardenal; Filippini; Barrio Chile; y Barrio La Gloria, entre otros.

Jardines maternales municipales: energía para climatización segura, cocina, iluminación y continuidad operativa. Algunos de los beneficiados son: Picardías; El Monito; Patitas Sueltas; Gotitas de Miel; y Jarillitas, entre otros.

Centros de salud: soporte eléctrico para atención primaria, refrigeración, equipamiento y servicios críticos cotidianos. Los afectados son: Barrio Fuchs; Foecyt; Centro de Salud Mental y Posta Sanitaria.

Centros culturales: más eventos, talleres y espacios encendidos para la comunidad, tales como el Espacio Arizu.

Escala y tecnología

El Parque Solar de Godoy Cruz cuenta con 1.024 paneles solares bifaciales de 610 watts cada uno, y alcanza una potencia total de 624,64 kilowatts en corriente continua. Los paneles están montados sobre estructuras fijas galvanizadas con una inclinación de 30°.

El componente central del parque consiste en 5 inversores de 125 kilowatts cada uno, más 500 kw en corriente alterna, que transforman la energía solar en energía eléctrica, que generan aproximadamente 964.000 kw por hora al año (kWh/Año).

Además, el enfoque del proyecto se estructuró para impulsar el progreso energético departamental, proporcionando múltiples beneficios sociales, económicos y medioambientales, remarcando que su construcción permite abastecer consumos del municipio conforme a la normativa de generación distribuida y, a la vez, poner en valor y modernizar el sitio, promoviendo ventajas económicas, ambientales y también sociales.