Un unicornio en la capital del vino: Martin Varsavsky se incorpora al fondo mendocino Libertad Capital

Mendoza fue sede de un encuentro de alto nivel con la visita de Martin Varsavsky, uno de los emprendedores e inversores argentinoa con mayor reconocimiento internacional.

La reunión fue organizada por Libertad Capital, el fondo de inversión creado por Joaquín y Santiago Barbera de Grupo Broda, y reunió a empresarios locales para debatir sobre la transformación económica en Argentina y su impacto en Mendoza en particular y el rol del capital privado en el crecimiento de largo plazo.

Trayectoria de un emprendedor global

A lo largo de su carrera, Martin Varsavsky ha fundado y escalado compañías en los sectores de tecnología, telecomunicaciones y salud.

Cinco de sus emprendimientos alcanzaron valuaciones de unicornio, lo que lo posiciona dentro de un grupo reducido de emprendedores con éxito global recurrente. Durante el encuentro, compartió aprendizajes de ese recorrido, destacando la importancia de la convicción, la ejecución y el timing en la construcción de empresas escalables.

Asimismo, detalló su metodología de creación de empresas, señalando que suele desarrollar los proyectos desde cero hasta diez de manera personal o con equipos muy reducidos, para luego sumar a los socios y cofundadores adecuados que permitan escalar de diez a cien. Este enfoque, indicó, se repite de manera consistente en su trayectoria emprendedora.

Capital, liderazgo y un nuevo contexto económico

Varsavsky indicó que este nuevo clima lo llevó a establecer un vínculo directo con el Presidente de la Nación y colaborar en la organización de encuentros en Silicon Valley con referentes del sector tecnológico global, entre ellos los ejecutivos de Apple, Meta y Google que quedaron impactados ante la visión y el enfoque del actual presidente argentino.

A partir de esas conversaciones, sostuvo, quedó en evidencia que el acceso limitado al capital continúa siendo uno de los principales factores que frenan un desarrollo económico sólido y sostenido en la Argentina.

En este marco, Varsavsky señaló que el crecimiento de largo plazo requiere vehículos de inversión sólidamente estructurados, capaces de atraer y resguardar capital tanto local como extranjero.

Subrayó la importancia de fondos diseñados bajo estándares internacionales, con reglas claras de gobernanza, transparencia y una visión de largo plazo.

Energía, inteligencia y ventajas competitivas

De cara al futuro, Varsavsky expresó un marcado optimismo respecto de las oportunidades del país, especialmente en aquellos sectores donde la Argentina cuenta con ventajas estructurales.

En este escenario, la capacidad de generar energía abundante y de bajo costo se convierte en una ventaja competitiva decisiva. Argentina, afirmó, se encuentra bien posicionada para ocupar un rol relevante en esta transformación, siempre que confluyan capital, tecnología y capacidad de ejecución.

Mendoza, minería y creación de valor a largo plazo

Varsavsky concluyó reafirmando su confianza en el futuro de la Argentina y en iniciativas como Libertad Fund. Su participación en el fondo representa una apuesta de largo plazo por el desarrollo de un ecosistema de inversión más sólido, capaz de canalizar capital hacia proyectos con impacto regional e internacional.

Para el empresariado, el encuentro dejó un mensaje claro: la Argentina atraviesa una etapa decisiva y aquellas provincias que cuenten con recursos, talento y plataformas de inversión institucionales están en una posición privilegiada para atraer capital local e internacional.