La marca china más vendida en Argentina: conocé los nuevos modelos de BAIC que llegan a Mendoza en 2026

La marca china de automóviles más vendida del país se instaló recientemente en Mendoza con la apertura de su concesionario oficial, BAIC by Lorenzo. De cara a 2026, buscará consolidar en esta plaza la preferencia que ya ostenta a nivel nacional, con una oferta sin precedentes para la provincia, que conjuga tecnología, eficiencia y oportunidades comerciales únicas. Estos son los nuevos modelos que llegarán.

El nuevo concesionario BAIC by Lorenzo y su gran oferta para el mercado local

El moderno showroom se inauguró el 4 de diciembre de 2025 con un evento exclusivo para prensa y clientes organizado por Grupo Lorenzo. Ubicado en Av. San Martín Sur 69, esquina Lavalle, Godoy Cruz, el local se destaca por un innovador diseño exclusivamente desarrollado para recibir a la marca china.

BAIC by Lorenzo cuenta con una oferta integral que incluye venta, posventa, test-drives y atención personalizada. Todos los modelos disponibles en Argentina, como X35, X55 II, X55 Plus, U5, EU5, BJ30 y BJ40, ofrecen garantía de 7 años o 100.000 km.

Juan Manuel Sales, gerente de Ventas, destacó: “BAIC es hoy la marca china más fuerte del país, con tecnología de vanguardia y un stock sólido”.

Entre los SUV urbanos y compactos figura el X35, un modelo versátil ideal para la ciudad con motor 1.5 y buen nivel de equipamiento, que se ha convertido en una de las opciones más visibles de la marca en calles argentinas. Más arriba en la oferta se sitúa el X55 Plus, un SUV de mayor tamaño y prestaciones con motor 1.5 turbo, diseño moderno y tecnologías de confort y seguridad.

La marca también incorpora SUV de estilo más robusto y tecnológico como el BJ30 Hybrid, un híbrido con tracción integral y potentes prestaciones, pensado tanto para caminos urbanos como rutas más exigentes. Además, la familia incluye el BJ40, un todoterreno clásico con espíritu off-road reforzado, que amplía la oferta para quienes buscan conducción más aventurera.

En sedanes, BAIC presentó el U5 Plus, una versión naftera eficiente y bien equipada, ampliando su presencia más allá de los SUV. Y en el segmento de movilidad eléctrica, destaca el EU5, un sedán 100 % eléctrico con autonomía competitiva y equipamiento tecnológico, representando la apuesta de la marca por la electrificación en el mercado argentino.

En conjunto, esta gama posiciona a BAIC como una propuesta amplia que responde a diversas demandas de los consumidores locales: desde opciones accesibles y urbanas hasta vehículos híbridos, eléctricos y de alto desempeño.

Lo que se viene: más tecnología y propuestas premium

De cara a 2026, BAIC anticipa una etapa clave de lanzamientos en el mercado argentino, encabezada por la llegada del BAIC BJ40 Pro, la nueva generación de su emblemático 4×4, cuyo debut está previsto para comienzos del próximo año.

El modelo conserva su ADN off-road con un motor 2.0 turbo de 241 CV, caja automática de ocho velocidades, tracción 4×4 desconectable con reductora y 11 modos de manejo, a la vez que suma un profundo rediseño estético y un salto tecnológico en el interior, con hasta tres pantallas digitales, chasis reforzado y una capacidad de vadeo de hasta 750 mm.

En paralelo, el grupo ampliará su propuesta con el desembarco de ARCFOX, la marca premium 100% eléctrica de BAIC BluePark, que estará disponible en BAIC by Lorenzo en los primeros meses del 2026, con los modelos Kaola S, T5, T1 y S5, orientados a un público exigente que prioriza diseño, conectividad y sustentabilidad.

En el segmento grande, llegará a BAIC by Lorenzo la SUV BJ60 Mild-Hybrid, que ofrecerá no solo un habitáculo con tres filas de asientos, sino una motorización híbrida suave y equipamiento premium.

El destacado: BJ30, el SUV líder del segmento electrificado en Argentina

En noviembre, la BJ30 lideró el ranking de vehículos híbridos en Argentina con 564 unidades patentadas, superando al Toyota Corolla Cross híbrido (366 unidades).

Fue también la SUV china más vendida en octubre, con 787 unidades patentadas y un market share del 42,4% entre marcas chinas.

Combina motor 1.5 Turbo naftero + motor eléctrico (>300 CV en 4×2; potencia superior en 4×4), generosas dimensiones y avanzada tecnología de seguridad y confort.

Un 2026 que solo apunta a seguir creciendo

Con una estrategia clara y ambiciosa, BAIC by Lorenzo proyecta su crecimiento hacia 2026 con el objetivo de ampliar su portfolio mediante la incorporación de modelos híbridos, 4×4 y eléctricos premium, al tiempo que busca afianzar su liderazgo dentro del segmento de las SUV chinas, impulsado por el éxito sostenido de la BJ30.

En este marco, la firma apunta además a consolidar su presencia en la región de Cuyo a partir del nuevo punto de venta en Mendoza, desde donde planea expandir su alcance territorial a nivel regional. “Queremos posicionarnos como referentes de tecnología, diseño y movilidad sustentable”, afirmó Juan Manuel Sales.

Contacto e información

BAIC by Lorenzo – Concesionario Oficial

Dirección: Av. San Martín Sur 69, Godoy Cruz, Mendoza

Grupo Lorenzo, la nueva casa de BAIC en Mendoza

Grupo Lorenzo, que incluye BAIC by Lorenzo, opera 17 sucursales integradas con más de 500 empleados, tres centros logísticos y su propia flota de camiones, lo que garantiza operaciones eficientes en toda la región.

Ofrece vehículos nuevos y usados, motocicletas, servicios posventa y soluciones de movilidad, representando a marcas líderes mundiales. Su cartera incluye concesionarios oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, RAM, Voge y Autoferia, así como Motoki, especializada en motocicletas multimarca y movilidad eléctrica.