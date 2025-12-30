Mendoza exporta creatividad: la agencia Calyptra diseñó el sitio de la agencia global YAP Sports

La agencia Caliptra Creative House estuvo a cargo del diseño del nuevo sitio web de YAP Sports, una flamante agencia de marketing deportivo internacional enfocada en el fútbol.

Con base en Miami y Buenos Aires, YAP Sports nace para conectar marcas, clubes, selecciones y federaciones con el ecosistema futbolístico global

El sitio somosyapsports.com plasma la visión de YAP Sports: “Your Game. Our Mission.”, una declaración que resume su propósito de transformar la pasión por el fútbol en estrategia, negocio y oportunidades reales.

We Are Fútbol: su ADN hispano y su vínculo con la cultura del deporte.

We Are Miami: su base estratégica en la ciudad que respira fútbol.

We Are USA: su expansión internacional y alianzas con medios y federaciones.

Our Services: cuatro verticales que cubren inversión deportiva, clubes y federaciones, embajadores y futbolistas, y marcas que invierten en fútbol.

YAP Sports concibe al fútbol como una plataforma que une cultura, negocios y audiencias integrando contenidos y activaciones para marcas que buscan conectar con el público latino.

Un equipo que juega en todos los frentes

YAP Sports está liderada por un grupo de profesionales con trayectoria en comunicación, marketing, gestión deportiva y contenidos.

El equipo opera con una estructura ágil y una red de aliados estratégicos en América Latina y Estados Unidos, capaz de ejecutar proyectos integrales dentro y fuera de la cancha.

El fútbol como oportunidad

El sitio de YAP Sports refleja un momento clave: la antesala del Mundial 2026, que consolidará a Estados Unidos como epicentro del fútbol global.

La agencia se posiciona como un socio estratégico para marcas, instituciones y atletas que buscan expandirse en este mercado en pleno crecimiento.

“En YAP Sports entendemos que el fútbol es mucho más que un deporte: es identidad, influencia y oportunidad”, afirma Natalia Zerovnik.

“Nuestro objetivo fue diseñar un sitio que respire esa visión, donde la pasión y la estrategia jueguen en el mismo equipo”, agrega Mariela Gutelli.

Sobre Caliptra Creative House con más de 15 años de trayectoria es una agencia de diseño y branding con base en Buenos Aires. Desarrolla proyectos de identidad, comunicación y experiencia digital para marcas, instituciones y emprendimientos con propósito.