Nueces de exportación: Terrandes, la empresa mendocina que se expande a Italia, Brasil y Emiratos

La empresa mendocina Terrandes, dedicada al empaque, comercialización y exportación de ajo, nueces y frutos secos, continúa ampliando su presencia en mercados internacionales gracias a un proceso de crecimiento que comenzó en 2016 junto al acompañamiento técnico de ProMendoza.

Fernando Fusari, director y cofundador de la firma familiar, recordó que el vínculo con ProMendoza se inició incluso antes de realizar su primera exportación.

“Me acerqué a ProMendoza en 2016 o 2017, cuando todavía no exportábamos y desde allí armamos una relación de trabajo que sigue hasta hoy. Cuando estábamos empezando, fue cuando más nos sirvió el acompañamiento”, destacó.

Primeras exportaciones y salto a nuevos mercados

Terrandes inició sus exportaciones en 2018, con Italia como primer destino, mercado que hoy sigue siendo el principal comprador de la compañía.

El impulso para abrir nuevos destinos llegó rápidamente gracias a la participación en ferias internacionales. “ProMendoza nos gestionó todo para participar de la feria de Dubái 2019. Fue nuestra primera misión grande: el viaje, el stand, el apoyo… todo. Y de ahí salió nuestro primer negocio con Emiratos Árabes Unidos”, señalaron. Ese primer acuerdo consistió en dos contenedores de producto enviados al mercado emiratí.

A lo largo de los años, Terrandes participó en cinco ferias consecutivas en Dubái, siempre gestionadas por ProMendoza.

Nuevos negocios y contactos estratégicos

Además del vínculo con Emiratos Árabes, subrayaron la importancia de un contacto comercial clave facilitado por ProMendoza: “ProMendoza nos presentó un bróker que hoy nos maneja toda la venta a Brasil. Ese contacto nos cambió el negocio y seguimos trabajando con él desde hace cuatro años”.

Brasil, junto con Italia, se consolidó como uno de los mercados principales de Terrandes.

Operación 2025: nueces a Dubái

Entre los negocios más recientes, la empresa concretó en 2025 un nuevo envío de dos contenedores de nueces a Dubái, a partir de un cliente presentado por ProMendoza.

“Fue un cliente nuevo que surgió por medio de ProMendoza. Vendimos dos contenedores. La continuidad dependerá del mercado, pero la intención es seguir exportando a Emiratos”, explicó Fusari.

Una empresa familiar con crecimiento sostenido

Terrandes es una empresa familiar integrada por dos familias que trabajan juntas en el negocio agroexportador. La firma se especializa en empaque, comercialización y exportación, sin producción primaria propia. Compra la mercadería directamente en campo a productores y la procesa en sus instalaciones.

Actualmente, la firma maneja un volumen anual significativo. Alrededor de 150 contenedores por año entre operaciones de exportación e importación, exportando principalmente frutos secos y ajo en fresco. Sus destinos actuales incluyen: Italia, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos y México.

Fusari resumió así el rol de ProMendoza en su crecimiento empresiarial: “Cuando uno empieza es cuando más necesita apoyo. ProMendoza estuvo ahí con gestión, contactos y acompañamiento. A lo largo de los años seguimos trabajando juntos, tanto por la asistencia como por el vínculo humano con el equipo. La buena voluntad siempre estuvo”.

Desde ProMendoza, en tanto, destacaron que el caso de Terrandes pone en evidencia la importancia del acompañamiento temprano, la vinculación con brókers internacionales, la participación en ferias y la articulación público-privada para que las empresas mendocinas puedan insertarse y crecer en mercados internacionales exigentes.

La institución continuará impulsando herramientas y espacios para que más pymes agrícolas y agroindustriales puedan iniciar y profundizar su camino exportador.