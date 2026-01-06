Empresas Y Negocios | 5 ene 2026
Las Heras abre la puerta al negocio verde: habilitó el cannabis medicinal y lo convirtió en industria
A través de la Ordenanza 60/25, la Municipalidad de Las Heras adhirió a la normativa nacional y provincial para la instalación de emprendimientos industriales y medicinales de cannabis, con el objetivo de que la actividad impulse la economía de Las Heras.
La ordenanza establece que los emprendimientos de cannabis deberán estar ubicados en una zonificación agrícola y estarán bajo el control del Gobierno de Mendoza.
En relación a la iniciativa, el intendente Francisco Lo Presti explicó que el trabajo comenzó desde el Ejecutivo Municipal con una mirada integral y planificada: “Desde el Ejecutivo Municipal generamos un programa para gestionar, regular y reglamentar los cultivos sustentables de plantas para uso medicinal, con el objetivo de fomentar su desarrollo productivo en el departamento, incentivar nuevos emprendimientos y acompañar la formación y capacitación laboral vinculada a esta actividad”.
En ese marco, Lo Presti destacó el proceso de construcción colectiva de la norma: “A partir de ese trabajo se convocó al equipo técnico y al bloque legislativo, para que todo lo relevado y trabajado pudiera transformarse en una ordenanza. Lo que hicimos fue allanar el camino para que Las Heras se encuadre de manera clara dentro de las reglamentaciones nacionales, provinciales y las normativas correspondientes”.
El intendente remarcó además el sentido de la iniciativa y la importancia de la regulación: “Es fundamental recalcar que esta ordenanza tiene como finalidad desarrollar una actividad que tiene su base en lo científico y lo medicinal. Para eso es imprescindible contar con una regulación adecuada, actualizada a estos tiempos, tal como ya existe a nivel nacional y provincial, y en ese marco generar los controles necesarios para garantizar un desarrollo responsable y ordenado”.