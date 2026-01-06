Las Heras abre la puerta al negocio verde: habilitó el cannabis medicinal y lo convirtió en industria

La ordenanza establece que los emprendimientos de cannabis deberán estar ubicados en una zonificación agrícola y estarán bajo el control del Gobierno de Mendoza.

En relación a la iniciativa, el intendente Francisco Lo Presti explicó que el trabajo comenzó desde el Ejecutivo Municipal con una mirada integral y planificada: “Desde el Ejecutivo Municipal generamos un programa para gestionar, regular y reglamentar los cultivos sustentables de plantas para uso medicinal, con el objetivo de fomentar su desarrollo productivo en el departamento, incentivar nuevos emprendimientos y acompañar la formación y capacitación laboral vinculada a esta actividad”.

En ese marco, Lo Presti destacó el proceso de construcción colectiva de la norma: “A partir de ese trabajo se convocó al equipo técnico y al bloque legislativo, para que todo lo relevado y trabajado pudiera transformarse en una ordenanza. Lo que hicimos fue allanar el camino para que Las Heras se encuadre de manera clara dentro de las reglamentaciones nacionales, provinciales y las normativas correspondientes”.

El intendente remarcó además el sentido de la iniciativa y la importancia de la regulación: “Es fundamental recalcar que esta ordenanza tiene como finalidad desarrollar una actividad que tiene su base en lo científico y lo medicinal. Para eso es imprescindible contar con una regulación adecuada, actualizada a estos tiempos, tal como ya existe a nivel nacional y provincial, y en ese marco generar los controles necesarios para garantizar un desarrollo responsable y ordenado”.