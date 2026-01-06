Mendoza, epicentro del seguro: JH Broker celebró su Convención Anual con productores de todo el país

JH Broker llevó adelante su Convención Anual de Fin de Año, un encuentro que reunió en Mendoza a productores, organizadores, referentes comerciales y representantes de compañías de seguros de todo el país, consolidando un nuevo hito en el crecimiento sostenido de la firma y de su red federal.

Del evento participaron profesionales provenientes de Mar del Plata, el interior de la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, San Juan y San Luis, reflejando el alcance nacional que hoy distingue a JH Broker. En este marco, se recibió especialmente a los ganadores de la convención anual, representantes de distintas provincias, junto a organizadores, productores y aliados estratégicos de las principales compañías del mercado.

La convención combinó actividades de formación profesional, espacios de intercambio y camaradería, experiencias de turismo y encuentros de networking, fortaleciendo vínculos y reafirmando una cultura de trabajo colaborativa basada en el crecimiento compartido.

Durante el encuentro se puso en valor el fuerte proceso de expansión atravesado por JH Broker a lo largo del último año:

• Más de 100 nuevos productores incorporados a la red

• Más de 600 productores activos en todo el país

• Presencia en 7 provincias

• 4 oficinas propias, estratégicamente ubicadas

Este crecimiento no solo fue cuantitativo, sino también cualitativo. JH Broker consolidó un staff profesional altamente especializado, con equipos formados por expertos en cada rama del seguro, fortaleciendo una propuesta integral orientada a brindar respaldo real, herramientas concretas y acompañamiento estratégico a productores y organizadores.

“La convención anual es mucho más que un cierre de año: es un espacio para reafirmar valores, compartir visión y proyectar el futuro de una red que se construye con profesionalismo, confianza y compromiso”, destacaron desde la dirección de JH Broker.

Con una mirada federal, una estructura sólida y una cultura enfocada en el desarrollo de las personas, JH Broker continúa posicionándose como una de las redes profesionales más dinámicas e integrales del mercado asegurador argentino, reafirmando su compromiso con el crecimiento sostenido y el éxito compartido.