Beneficios por comprar en el Centro: último día para participar y poder ganar importantes premios

Este martes 6 de enero finaliza el plazo para cargar los tickets de compra y participar del sorteo del programa Comprá en las Fiestas, una iniciativa impulsada por la Ciudad para fomentar el consumo en el comercio local durante las celebraciones de fin de año.

La propuesta tuvo una muy buena respuesta por parte de vecinos y visitantes: ya se cargaron más de 600 tickets en la plataforma Comprá en la Ciudad, reflejando el acompañamiento a los comercios del centro y el interés por participar de los premios. De ese total de cargas, la mayoría de los comprobantes pertenecen a los rubros indumentaria, bazar y artículos tecnológicos.

Quienes realizaron compras por $25.000 o más en los comercios del Centro, podrán participar del sorteo cargando su comprobante y sus datos personales en la plataforma digital. El trámite es simple y puede realizarse hasta las 23.59 horas de este 6 de enero.

Además de incentivar las compras y fortalecer la actividad comercial, la campaña permitió disfrutar de una Ciudad especialmente ambientada para las Fiestas, con propuestas decorativas y un clima festivo que acompañó los recorridos por el centro.

Con el acompañamiento de Andesmar, el 9 de enero se sortearán tres paquetes turísticos con traslado y alojamiento incluidos, para comenzar el año viajando por distintos destinos del país:

Primer premio: viaje para dos personas a Mar del Plata, con traslado y siete noches de alojamiento con desayuno, en habitación base doble.

Segundo premio: viaje para dos personas a Carlos Paz, con traslado y tres noches de alojamiento con media pensión (desayuno y cena).

Tercer premio: viaje para dos personas a San Rafael, con traslado y tres noches de alojamiento con desayuno continental, en habitación base doble.