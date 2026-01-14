Desde Mendoza, YPF marca un hito nacional: el primer proyecto renovable del RIGI ya está en marcha

YPF Luz puso en marcha los primeros 100MW del Parque Solar El Quemado en Mendoza, el proyecto fotovoltaico más grande del país y el séptimo desarrollo renovable de la compañía. Con esta habilitación, YPF Luz duplica su capacidad instalada de energía solar, que ahora alcanza los 200 MW, consolidando un avance decisivo en la expansión de la generación renovable en Argentina, y alcanza una capacidad instalada total de 3,5MW.

A partir de las cero horas de hoy, el Parque Solar El Quemado recibió la habilitación comercial de CAMMESA para operar los primeros 100 MW. Esto indica que el parque ya está operativo e inyectará la energía generada al SADI (Sistema Argentino de Interconexión).

El parque alcanzará una capacidad instalada total de 305 MW, que se incorporarán de manera escalonada hasta completar su puesta en marcha en el primer semestre de 2026. Con una inversión aproximada de USD 210 millones, el proyecto ya supera el 80% de avance en su construcción.

Este hito en la construcción llega después de superar con éxito todas las pruebas correspondientes, previas a la habilitación comercial. A principios de diciembre, se realizó la energización del parque, es decir, la conexión de la nueva estación transformadora El Quemado al SADI. Esta vinculación a la red inició la fase de comisionado, en conjunto a una serie de pruebas funcionales que fueron la antesala a la puesta en servicio y generación de energía.

"La puesta en marcha de esta primera etapa del Parque Solar El Quemado refleja nuestro compromiso con el desarrollo de la matriz energética del país. Cerramos el año cumpliendo con este gran hito, que abastecerá de energía renovable a las diferentes industrias argentinas. Este paso nos motiva a ir por más y a seguir desafiándonos en 2026 para acompañar el desarrollo de la industria argentina”, expresó Martín Mandarano, CEO de YPF Luz.

Características Técnicas de El Quemado

• Ubicación: departamento de Las Heras, a 53 km de la ciudad de Mendoza.

• Factor de capacidad estimado: 31,4%.

• Potencia instalada: 305 MW.

• Inversión: USD 210 millones aprox.

• 511.000 paneles fotovoltaicos bifaciales.

• Plazo total de construcción: 18 meses. La obra inició en enero de 2025.

• Empleo en etapa de obra: más de 400 personas en el pico de obra.

• 87% empleos locales en etapa de obra.

• Superficie: más de 600 hectáreas.

• Interconexión: se conecta al Sistema Argentino de Transporte Eléctrico (SADI) a través

de una nueva estación transformadora de 220/33kV.

• Beneficio energético: generará energía equivalente al consumo de más de 233.000 hogares argentinos, es decir, suficiente para cubrir la demanda de todos los hogares de la Ciudad de Mendoza, y de los departamentos de Las Heras y Levalle.

YPF Luz (YPF Energía Eléctrica S.A.) es una empresa argentina de generación de energía eléctrica que opera desde 2013. Su misión es generar energía rentable, eficiente y sostenible, optimizando los recursos naturales para producir energía térmica y renovable. La compañía ha alcanzado una capacidad instalada total de 3,5GW y abastece el 10% de la demanda eléctrica del país. Actualmente, está construyendo dos proyectos renovables y uno de almacenamiento de baterías.

De cara al 2026, YPF Luz planea alcanzar 3,8 GW de potencia instalada total, de los cuales más de 1GW serán renovables.