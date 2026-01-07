Mendoza, protagonista internacional: Oliva Bien quedó entre los mejores proyectos turísticos del mundo

La provincia de Mendoza vuelve a destacarse en el escenario turístico internacional al contar con la única propuesta argentina que es finalista en los Premios Excelencias Turísticas con Mendoza Oliva Bien.

Se trata de un programa de oleoturismo impulsado por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) que posiciona al aceite de oliva virgen extra (AOVE) mendocino como un producto turístico de excelencia. El público puede votar, hasta el 14 de enero, en www.excelenciasgourmet.com/es/premios-excelencias-gourmet-2025-votacion.

Cabe destacar que, en 2025, nuestra provincia obtuvo el Premio Excelencias con el Plan de Desarrollo de la Identidad Gastronómica de Mendoza (DIGAM), que compitió con propuestas provenientes de Colombia, Cuba, España, México, Paraguay, Sudáfrica y Venezuela, reafirmando el nivel y la proyección global de las propuestas mendocinas.

En este sentido, la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, destacó que «Mendoza Oliva Bien sintetiza el trabajo articulado entre los sectores público y privado para transformar nuestra identidad productiva en una experiencia turística de calidad internacional».

Para la funcionaria, este reconocimiento reafirma el valor del oleoturismo “como motor de desarrollo sostenible y como una forma de mostrarle al mundo la esencia gastronómica y cultural de Mendoza”.

Finalmente, Testa invitó a mendocinos y turistas del país y el mundo que conozcan este programa a brindar su apoyo a través del voto, lo que permitirá seguir posicionando las diversas propuestas con las que Mendoza se proyecta al mundo.

Premios Excelencias: reconocimiento internacional a la calidad turística

El grupo Excelencias, clúster internacional de comunicación, entrega estos premios desde 2005 con el objetivo de fomentar y visibilizar lo mejor del turismo, la gastronomía, el arte y la cultura a nivel mundial. Los galardones se otorgan anualmente en el marco de la Feria Internacional de Turismo de España (FITUR), uno de los encuentros más relevantes de la industria turística global.

Cada año, un jurado independiente, conformado por personalidades nacionales e internacionales, evalúa de manera anónima las candidaturas presentadas. El proceso se desarrolla bajo estrictas normas de confidencialidad: los jueces no se conocen entre sí ni acceden a las valoraciones de otros integrantes, lo cual garantiza una decisión imparcial y transparente.

El público también elige

En la esta nueva edición, los Premios Excelencias vuelven a poner al público en el centro de la escena con el Premio del Público Excelencias, un reconocimiento especial que distingue a las propuestas que logran una conexión genuina con la audiencia, más allá de su excelencia técnica.

En este marco, Mendoza Oliva Bien puede ser votado por el público a través del siguiente enlace: https://www.excelenciasgourmet.com/es/premios-excelencias-gourmet-2025-votacion.

Oleoturismo, identidad y desarrollo local

Mendoza Oliva Bien integra el programa Vivencias Mendocinas, una iniciativa del Emetur que reúne diversas experiencias orientadas a potenciar el turismo gastronómico y rural en la provincia.

La propuesta de los caminos del oleoturismo mendocino invita a los visitantes a vivir una experiencia integral en torno al AOVE, acompañando todo el proceso productivo: desde la cosecha en los olivares hasta el embotellado de uno de los productos más saludables y naturales de la gastronomía local.

A lo largo del recorrido, los turistas pueden disfrutar de la gastronomía regional con el aceite de oliva como protagonista, participar en actividades recreativas, culturales y artísticas, y conectarse de manera directa con la identidad de las comunidades productoras.

El programa incluye además talleres y cursos sobre el uso de aceite de oliva no solo en la cocina, sino también en aplicaciones cosméticas y de salud, así como en degustaciones de diferentes variedades de AOVE, que permiten apreciar sus propiedades organolépticas.

En apoyo a la economía regional, se promueve la compra de productos artesanales elaborados con aceite de oliva, como jabones, cremas, velas y alimentos, lo que fortalece el entramado productivo local.

Asimismo, el camino olivícola pone en valor un sistema colaborativo que garantiza la trazabilidad y la calidad del producto, impulsando el desarrollo económico y cultural de las zonas productoras y consolidando una experiencia turística integral.

Acciones de Mendoza Olivas Bien

Los días 3 y 4 de mayo de 2025, el Parque Metropolitano de Maipú fue escenario de la segunda edición del Festival Provincial del Envero, un encuentro cultural, gastronómico y turístico que busca consolidar a Mendoza Oliva Bien como una propuesta identitaria dentro de la oferta turística de la provincia.

En 2025, además, también en el marco de este programa, se desarrollaron las primeras Jornadas de Oleoturismo, que tuvieron importante asistencia de público y de expertos de renombre internacional.

Además, se desarrolló un recetario con platos que nos proponen aprovechar lo mejor del AOVE. Está en línea y se puede consultar y descargar a través del enlace https://mza-dicaws-portal-uploads-media-prod.s3.amazonaws.com/informacion-oficial/uploads/sites/18/2025/11/aove-guia-recetario-1.pdf

El 26 de noviembre, en el marco del Día Internacional del Olivo, se inauguró el Paseo de los Olivos, que consiste en la puesta en valor de un espacio interpretativo ubicado en el corazón del Barrio Cívico. Este espacio aledaño a la fuente del Parque Cívico conserva 18 olivos centenarios, últimos testigos de esta especie, de la antigua Quinta Agronómica de Mendoza, un sitio clave para el origen de la agronomía y la vitivinicultura argentinas. Este paseo invita a mendocinos y visitantes a redescubrir un patrimonio vivo que conecta historia, paisaje y cultura: https://mendoza.tur.ar/paseo-de-los-olivos/

Un modelo de turismo sostenible

De esta manera, Mendoza Oliva Bien se posiciona como un modelo de turismo sostenible, al promover prácticas agrícolas responsables, fortalecer la economía local y diversificar la oferta turística provincial con una experiencia auténtica y enriquecedora, que fomenta el respeto por el entorno y la cultura mendocina.