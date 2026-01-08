De Canal 7 a Apple TV y Amazon: el programa “Pasión por el Vino” conquista la pantalla internacional

El programa mendocino “Pasión por el Vino TV” (sábados 20.30 Canal 7 Mendoza y canal en YouTube) se internacionaliza. Desde este viernes comenzará a emitirse por la plataforma multimedia Al Ritmo de Miami, con alcance a más de 360 millones de pantallas potenciales en el mercado hispanoparlante a través de Apple TV, Android TV, Google TV, Amazon y Roku.

La emisión se verá los viernes a las 19 (hora de Miami) / 21 (hora de Argentina), con repetición los miércoles en el mismo horario.

El ciclo, conducido y producido por Oscar Pinco, tendrá una duración de 30 minutos y mantendrá el formato original que ya lleva 10 temporadas en Canal 7 de Mendoza, donde se transmite cada sábado a las 20.30.

Con esta llegada a la ciudad de Miami, en el sur de Florida, el programa abre una nueva ventana para la promoción internacional de los vinos de Mendoza, con posibilidades de organizar acciones y eventos que posicionen a los productos locales como protagonistas en Estados Unidos y otros mercados.

El acceso al streaming de Al Ritmo de Miami está disponible en https://alritmodemiami.com/.