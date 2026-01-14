Sebastián García Burgos, el coach que impulsa a compañías líderes y trabaja con Tesla en Chile

Con más de 20 años de experiencia en el mercado local y regional, Sebastián García Burgos se especializa en liderar procesos de transformación organizacional en empresas corporativas y familiares.

¿Cómo se inició en el mundo del coaching?

Mis padres son mendocinos, se mudaron durante unos años a Chile, a donde nací, y a mis 6 años de edad volvimos a la provincia.

Comencé estudiando Ciencias Económicas y desde que finalicé la carrera tenía la inquietud de emprender un proyecto. En el año 2000 ingresé a un MBA dictado por ADEN Alta Dirección y allí conocí a una psicóloga, quien se dedicaba al coaching, disciplina que me pareció muy interesante. Junto a otros socios decidimos formarnos en Buenos Aires durante 2 años y a nuestro regreso comenzamos a trabajar con diferentes empresas y organizaciones. Fuimos los pioneros en el desarrollo del coaching ontológico en la provincia.

Luego continué estudiando creatividad educativa, neurociencias aplicadas a la educación y constelaciones organizacionales.

En 2016 fundé la consultora Flowfields Coaching Organizacional orientada a acompañar los procesos de gestión del cambio y transformación.

¿Cuál es el principal aporte de estas miradas para las empresas?

Permiten construir culturas colaborativas a través del desarrollo del liderazgo y la gestión de la inteligencia emocional.

El gran desafío es generar espacios de conversación para la transformación, pensar juntos, trabajar conscientemente, mejorar la manera en la que nos comunicamos y nos vinculamos. A partir de estas conversaciones con los líderes y con los equipos gerenciales surgen acuerdos que permiten destrabar conflictos y bajar lineamientos a todos los miembros de la organización.

Hoy, con el avance de la tecnología y las particularidades del contexto, el cambio está presente en todo y es importante gestionarlo para que sea saludable. Aquí es clave la gestión emocional y el aprendizaje continuo.

¿Con qué tipo de organizaciones trabaja?

Me enfoco en empresas corporativas y familiares en toda la región. En Mendoza, algunas de ellas son Bodega Zuccardi, Familia Millán, Chandon, Tassaroli y la gerencia regional de OSDE. En Chile, a donde llegué por referencias y recomendaciones, trabajo con Ikea y con Tesla, entre otras compañías.

En todos los casos, a partir de diferentes intervenciones con los líderes o los directorios, establecemos la estrategia organizacional que luego se traslada a los equipos y otros ámbitos de interés.

¿Cuál cree que es la clave para mantenerse en el tiempo y brindar un servicio diferencial?

Soy muy perceptivo y respetuoso del momento de cada organización, ya que los procesos de evolución son particulares. Con algunas trabajo desde hace más de 10 años y es muy importante cuidar esa relación de confianza mutua, así como innovar siempre.

Ser pionero implica la gran responsabilidad de abrir caminos y formar a otros profesionales. Me alegra que la expansión de mi servicio se haya dado de manera natural y orgánica. Más allá de la experiencia internacional, que es sumamente enriquecedora, quiero mucho a Mendoza. Siento que las características de nuestra cultura son un excelente entrenamiento que luego permite el desarrollo en cualquier lugar del mundo.