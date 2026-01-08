“Navidad y Reyes sin Vueltas”: el programa que movió 16.600 autos en la Ciudad y revolucionó la circulación urbana

Con el objetivo de facilitar la circulación y el comercio durante las fiestas de fin de año, la Ciudad llevó a cabo entre el 15 de diciembre al 6 de enero, el programa de estacionamiento “Navidad y Reyes sin Vueltas”,

Esta iniciativa consistió en ampliar la capacidad de estacionamiento durante la temporada de mayor actividad. Se habilitaron un total de 223 nuevas plazas en sectores habitualmente prohibidos: avenida San Martín del lado oeste y calle Patricias Mendocinas.

La propuesta tuvo un gran éxito y fue valorada como un avance significativo en la gestión del espacio urbano. Se vendieron un total de 16.600 tarjetas, teniendo gran aceptación de parte de los conductores como también de los comerciantes.

Resultados por arteria

Calle San Martín (vereda oeste)

Este sector se consolidó como la opción preferida por los conductores, registrando una alta rotación de vehículos y una utilización sostenida de los espacios disponibles.

Capacidad habilitada: 123 lugares

Tarjetas vendidas: 16.050

Resultado: máxima eficiencia, concentrando el 96,6% del movimiento total del programa.

El tramo Espejo-Gutiérrez fue el más demandado, con 4.250 tarjetas vendidas.

Calle Patricias Mendocinas (vereda este)

Si bien contó con una oferta significativa de espacios habilitados, la demanda registrada fue menor en comparación con otros sectores.

Capacidad habilitada: 100 lugares

Tarjetas vendidas: 550

Dado el éxito de la iniciativa y la recepción positiva de parte de comerciantes y vecinos en cuanto a la mejora en la fluidez y la disponibilidad, el municipio volverá a implementar esta medida. Será los sábados de enero y febrero, de 8 a 20, sólo en avenida San Martín, lado oeste, desde Las Heras hasta Montevideo.