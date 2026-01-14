"La sustentabilidad no es etiqueta, es la forma de construir de LTN"

Mientras el costo de la construcción tradicional continúa en niveles elevados y las tarifas eléctricas proyectan nuevos incrementos, la construcción en seco y los sistemas industrializados ganan protagonismo por su capacidad de ofrecer soluciones medibles y previsibles. Este tipo de sistemas permite optimizar tiempos, reducir consumos y anticipar costos operativos, un diferencial cada vez más valorado por desarrolladores, inversores y usuarios finales.

Desde Grupo LTN, este enfoque forma parte de una estrategia de largo plazo: menor consumo energético, eliminación del uso de agua en obra y reducción significativa de residuos son algunos de los factores que explican la adopción creciente de sus soluciones en desarrollos industriales, energéticos, logísticos y también urbanos.

La compañía viene desarrollando productos constructivos que permiten reducir entre un 30% y un 50% el consumo energético de las edificaciones, al tiempo que acortan los plazos de obra y minimizan el impacto ambiental frente a los métodos tradicionales.

Estos beneficios no solo mejoran la performance sustentable de los proyectos, sino que también inciden directamente en la ecuación económica. En un escenario donde la climatización representa uno de los principales componentes del consumo energético de un edificio, contar con una envolvente térmica eficiente se traduce en ahorros operativos concretos y sostenidos en el tiempo.

Estudios recientes del sector muestran que solo el 28% del mercado asocia espontáneamente a las empresas de construcción con atributos de sustentabilidad, mientras que más del 65% de los consumidores aún desconoce los beneficios concretos de los sistemas de aislación eficientes, lo que refuerza la necesidad de soluciones con impacto medible y comunicación basada en datos.

En este escenario, la eficiencia energética deja de ser un diferencial aspiracional para convertirse en un factor decisivo: el 78% de los compradores manifiesta predisposición a elegir materiales sustentables cuando cuentan con información técnica clara y verificable, y el 76% considera clave la existencia de certificaciones ambientales reconocidas.

“La sustentabilidad, para nosotros, no es una etiqueta: es una forma de trabajar. Cuando un sistema constructivo permite usar menos energía, menos agua y menos recursos, y al mismo tiempo mejora los tiempos y la calidad, el impacto es doble: ambiental y económico”, señala Leandro Bernardi, director de Proyectos Comerciales de Grupo LTN, al explicar por qué la eficiencia se volvió un eje central de sus decisiones productivas y de inversión.

Este modelo, que combina innovación tecnológica, procesos industriales y formación técnica, fue recientemente reconocido por la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), que distinguió a Grupo LTN en la categoría Empresa Sustentable.

“El reconocimiento pone en valor un camino sostenido en el tiempo, basado en inversiones en tecnología, mejora continua y desarrollo de soluciones que responden a las nuevas demandas del mercado”, completó Ornella Bernardi, directora de Sostenibilidad de la compañía.

En un contexto donde la construcción enfrenta el desafío de reducir su huella ambiental sin resignar productividad, la experiencia demuestra que la sustentabilidad deja de ser un costo para convertirse en una ventaja competitiva concreta, medible y escalable.

Grupo LTN es una empresa familiar argentina con más de 50 años de trayectoria, referente en soluciones de construcción y refrigeración.

Nuestro ecosistema industrial, integrado por las unidades de negocio Friolatina y Acerolatina, nos

permite redefinir el concepto de soluciones integrales, combinando eficiencia, tecnología y sustentabilidad. Con plantas industriales en Mendoza y en General Rodríguez, y presencia comercial en Córdoba y Neuquén, ofrecemos propuestas confiables, adaptadas a cada necesidad, con foco en la excelencia operativa, la responsabilidad ambiental y el desarrollo regional.

Actualmente, exportamos a 10 países, fabricamos más de 8 millones de m² y acompañamos a más de 7.000 clientes en toda Latinoamérica.