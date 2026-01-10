Premio Mujer Empresaria y Emprendedora 2026: Mendoza reconoce al talento femenino en el mundo PyME

La Federación Económica de Mendoza y la Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras abrieron la convocatoria para la edición 2026 del premio que distingue a mujeres referentes por su innovación, trayectoria e inspiración. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 12 de enero.

La Comisión de Mujeres de la Federación Económica de Mendoza (FEM) y la Asociación Civil Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Mendoza lanzaron oficialmente la convocatoria al Premio Mujer Empresaria y Emprendedora Mendocina 2026, una distinción que busca reconocer el compromiso, el liderazgo y el impacto de mujeres que protagonizan el desarrollo del entramado productivo provincial.

La distinción tiene como objetivo visibilizar modelos que inspiran e impulsan la participación activa de mujeres en el ámbito empresarial, reconociendo su aporte a la innovación, el empleo y el desarrollo local.

Categorías 2026

Innovación y Redes: Para quienes promueven nuevas formas de hacer empresa y fortalecen vínculos estratégicos.

Trayectoria: En reconocimiento a mujeres con una carrera sólida, que han sostenido y hecho crecer su empresa a lo largo del tiempo.

Inspiración: Destinada a aquellas emprendedoras cuyo recorrido y valores generan un impacto positivo en su comunidad.

Las candidaturas deben ser presentadas por las cámaras asociadas a la FEM, mediante la carga del formulario correspondiente antes del 12 de enero de 2026 inclusive.