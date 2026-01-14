Mendoza fortalece el modelo cooperativo: 400 empresas regularizadas y más de 1000 estudiantes protagonistas

A lo largo del año, el Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Emprendedores y Cooperativas, llevó adelante una estrategia de trabajo orientada a fortalecer el sistema cooperativo provincial, reconociendo su aporte al desarrollo económico, productivo y social de Mendoza.

Las acciones se centraron en la visibilización del sector, el acompañamiento técnico, la capacitación continua y la articulación institucional, atendiendo a la diversidad de realidades existentes.

En el ámbito educativo, el programa Coopados tuvo un rol destacado dentro de la estrategia de fortalecimiento. Actualmente, cuenta con más de 1.100 personas, entre estudiantes y docentes de instituciones educativas de distintos departamentos. En este marco, se desarrolló un trabajo sostenido junto a las escuelas, mediante instancias de gestión conjunta y acompañamiento a procesos de aprendizaje cooperativo. Estas acciones promovieron valores como el trabajo en equipo, la participación y la organización colectiva. Se capacitaron más de 700 estudiantes y más de 400 estudiantes y docentes formaron parte activa del programa.

El abordaje territorial se complementa con la realización de mesas sectoriales y el fortalecimiento del Consejo Consultivo Cooperativo, concebidos como espacios de encuentro, diálogo e intercambio entre cooperativas de distintos rubros y regiones.

Estas instancias permitieron identificar problemáticas comunes, construir diagnósticos más precisos y avanzar en reglas de funcionamiento y participación institucional, fortaleciendo el rol del Consejo como ámbito consultivo y asesor del sector, con reuniones periódicas y participación activa de sus integrantes.

La capacitación constituyó otro eje central de la agenda. A través del programa Mendoza Coopera Entrena, se brindaron herramientas vinculadas a la gestión, la planificación y la sostenibilidad de las entidades, incluyendo capacitaciones en modelo de negocios, Canvas corporativo y talleres de finanzas. Asimismo, se desarrollaron talleres pre cooperativos orientados a grupos que buscan iniciar el proceso de conformación de nuevas cooperativas, promoviendo un desarrollo ordenado y sostenible desde sus etapas iniciales.

Ordenamiento y regularización administrativa

En paralelo, se avanzó en tareas de ordenamiento y regularización administrativa del universo cooperativo. El sistema provincial presenta realidades diversas, asociadas a distintos momentos y modelos de conformación. En particular, entre los años 2006 y 2018 se registró un crecimiento significativo en la cantidad de cooperativas, impulsado por esquemas de simplificación administrativa que facilitaron el acceso a la figura cooperativa.

Sin embargo, la falta de acompañamiento técnico y de sostenibilidad económica derivó en que una parte de esas entidades no lograra consolidarse, registrando escasa o nula actividad con el paso del tiempo. Este proceso generó un desbalance entre la cantidad de inscripciones y la calidad institucional, reflejado posteriormente en una reducción del padrón cooperativo provincial.

En este contexto, se trabajó en la identificación de cooperativas inactivas o que no cumplían con los requisitos administrativos establecidos por la normativa vigente, abordando estas situaciones con criterios técnicos y fortaleciendo la transparencia del sistema.

Todas las acciones desarrolladas se sustentan en una visión que concibe a las cooperativas como empresas cooperativas, lo que implica un cambio de paradigma en el modelo de gestión. Este enfoque pone en valor los principios del cooperativismo, al tiempo que promueve una gestión eficiente, sostenible y orientada al desarrollo económico de las entidades.

Al respecto, la directora de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción, Andrea Nallim, señaló: “Estamos trabajando en el fortalecimiento del concepto de empresa cooperativa. Por eso, la política de acompañamiento se ha centrado en brindar capacitaciones a los Consejos de Administración en temas de gestión, en trabajar estos mismos conceptos dentro del programa Coopados y en avanzar de manera articulada junto al Consejo Consultivo Cooperativo, con el objetivo de consolidar cooperativas sostenibles y con una gestión sólida en el territorio.”

Entre los hitos del año se destaca la realización de Mendoza Coopera 2025, un encuentro provincial que reunió a más de 1.000 participantes en una jornada de formación, paneles y vinculación, consolidándose como un espacio de referencia para el intercambio y el fortalecimiento del sistema cooperativo mendocino.