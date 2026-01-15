La nueva Sarmiento: reabre la avenida mendocina que vuelve a ser motor del turismo y la gastronomía

Se viene un gran festejo para la reapertura de la Avenida Sarmiento, luego de las obras que llevó a cabo la comuna que lidera Ulpiano Suarez con el objetivo de mejorar la calidad del espacio público, optimizar la circulación y generar mejores condiciones para quienes transitan y disfrutan esta tradicional arteria. La celebración tendrá lugar este domingo 18 de enero, a partir de las 19 horas, momento en el que arrancará una previa musical junto a promociones gastronómicas en los locales adheridos.

Para la ocasión, se montarán tres escenarios: uno en la esquina de Sarmiento y 25 de Mayo, otro sobre la intersección con Belgrano, y el escenario principal ubicado en Sarmiento y Perú. El acto oficial se llevará a cabo a las 21 horas, con el descubrimiento del cartel de la renovada avenida, junto a vecinos y comerciantes gastronómicos, en un acto que será encabezado por el intendente Ulpiano Suarez.

Luego, se presentará la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza, dirigida por el maestro Mario Galván. Posteriormente, desde las 21.30 y hasta las 23, actuarán los DJ's Martín Grzona, Valentinna y Simón Péndola.

Además, durante toda la jornada, habrá stands de emprendedores de la economía social, ubicados entre las calles Chile y 25 de Mayo, sumando propuestas locales al evento.

Los locales comerciales, hoteleros y gastronómicos que participan de esta reapertura son: Centauro, Flor del Desierto, Paisana, El Asadito, Bigalia, Auténtico, Wine House, Sol y Vino, Fans, Malbec, La Florencia y Pizzaiolo.

En el marco del festejo, los comercios gastronómicos ofrecerán una propuesta accesible, con tickets desde $10.000 para comidas y $5.000 para bebidas, además de un happy hour de 19 a 21.30, con dos bebidas a $8.000.

Detalle de la obra

La intervención sobre la avenida Sarmiento tuvo como objetivo principal mejorar el flujo vehicular y la calidad del espacio público, a partir del recapado de la calzada con pavimento intertrabado, una solución adecuada para una arteria con alto tránsito tanto de vehículos particulares como de transporte público y camiones de abastecimiento.

Además, la obra incluyó la renovación integral de veredas, ejecutada mediante licitación municipal, fortaleciendo la accesibilidad, la seguridad y la experiencia urbana de peatones y usuarios.

Los números de la obra