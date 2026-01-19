De Villa Crespo al Valle de Uco: el nuevo chef que toma las riendas de Piedra Infinita Cocina

Formado en las cocinas del antiguo hotel Sofitel de la porteña calle Arroyo, Aramburu Bis y Mirazur, Julio dirige desde el 2019 uno de los restaurants más afamados del país: Julia. Ubicado en el barrio de Villa Crespo, Buenos Aires, en muy poco tiempo se posicionó como referencia obligada de la alta gastronomía de nuestro país. En los últimos cuatro años ha sido seleccionado de forma ininterrumpida dentro del ranking Fifty Best Latinoamérica.

A partir de ahora, Julio liderará el equipo gastronómico de Piedra Infinita Cocina, el restaurant de Zuccardi Valle de Uco en Paraje Altamira, Mendoza. Lo acompañarán Aurora García Huescas y Diego Rodríguez. Con más de quince años de trayectoria en Familia Zuccardi, Aurora lideró la cocina de Casa del Visitante, el restaurant de bodega Santa Julia, mientras que Diego hizo lo propio en Pan & Oliva, el establecimiento gastronómico y educativo de Zuelo.

“La mirada personal de Julio y su respeto por el producto y su forma de entender la cocina como un lenguaje propio, enriquecerán el camino que venimos construyendo desde hace diez años”, afirma Julia Zuccardi.

Piedra Infinita Cocina abrió sus puertas en marzo de 2016 y está ubicado en Paraje Altamira, Valle de Uco, frente a la majestuosa Cordillera de Los Andes. En este escenario único de montaña y viñedos su propuesta consiste en un menú de pasos, elaborado con productos regionales con una delicada expresión gourmet, maridado con vinos Zuccardi Valle de Uco. Está abierto de lunes a domingo para al mediodía y de jueves a sábado para servicio de cena. Disponible solamente con reserva previa a través del sitio https://zuccardiwines.com/es/turismo/