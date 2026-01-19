Se viene la cuarta edición del Festival ¡Del Tomate! en Mendoza

Se presentó en La Enoteca, la edición 2026 del Festival ¡Del Tomate!, un evento que busca resaltar el legado cultural y gastronómico del tomate, explorando su historia, su cultivo y su relevancia en la cocina. Será del 5 al 8 de febrero, en Casa Vigil Bodega.

En el lanzamiento participaron la presidenta del Emetur, Gabriela Testa; el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, y la creadora del festival, María Sance. Los acompañaron funcionarios del Ente y periodistas.

Durante la presentación se dieron a conocer los principales ejes de esta nueva edición, que propone una experiencia integral pensada para toda la familia, con el tomate como protagonista absoluto.

El festival contará con degustaciones de los mejores vinos, música en vivo a cargo de Ella es Tan Cargosa, un mercado de productores locales y stands gastronómicos con platos elaborados por chefs de renombre. Será una jornada vibrante que celebra el encuentro entre el producto, la cocina y el público.

En ese marco, María Sance destacó el espíritu del festival y su anclaje territorial: “El tomate nos reúne para reflexionar sobre el origen del alimento, el valor de la biodiversidad y el rol productivo de Mendoza como corazón agrícola del país”.

Por su parte, Testa señaló que “festivales como ¡Del Tomate! fortalecen la identidad gastronómica de Mendoza y ponen en valor el trabajo de nuestros productores, cocineros y emprendedores locales”.

“Los objetivos de este importante encuentro se alinean con los del Plan DIGAM (Desarrollo de la Identidad Gastronómica de Mendoza) y están en consonancia con los datos aportados por el INTA, que tienen que ver con que nuestra provincia es uno de los más importantes productores de ajo, alcaucil, espárrago, cebolla, zapallo, lechuga y tomate, especialmente en zonas como el cinturón verde de Maipú y Guaymallén”, enfatizó Testa.

La funcionaria remarcó que este tipo de propuestas integran cultura, gastronomía, vino y territorio y “son un gran atractivo, tanto para mendocinos como para quienes nos visitan, consolidando a la provincia como un destino que ofrece experiencias auténticas durante todo el año”.

“La Asociación Tomate 2000 ya cuenta con un camino recorrido, con vasta experiencia en el rubro conociendo cada una de las necesidades de sus asociados e impulsando iniciativas que aporten al desarrollo mediante la implementación de herramientas especialmente adaptadas al sector e incorporando tecnología que hace más eficiente la producción”, cerró el funcionario.

Un festival que celebra el producto y a quienes lo hacen posible

¡Del Tomate! es una iniciativa del proyecto Labrar, que busca celebrar al producto y poner en valor el trabajo del pequeño productor y del cocinero. La cuarta edición de este destacado encuentro se desarrollará en cuatro jornadas, del 5 al 8 de febrero de 2026, y tendrá como sede Casa Vigil Bodega, consolidándose como una de las propuestas gastronómicas y culturales más originales de la agenda mendocina.

Labrar es un proyecto productivo y sostenible liderado por María Sance y su equipo de Casa Vigil. Nace inspirado en la gran huerta orgánica del restaurante de Alejandro Vigil y María Sance, donde se cultivan hortalizas de estación que constituyen la base de una gastronomía centrada en el producto. El proyecto acompaña y respalda el trabajo de pequeños productores locales, promoviendo el comercio justo y el vínculo directo entre el productor y la mesa.

La venta de entradas anticipadas estará disponible hasta el 1 de febrero de 2026.

El evento es apto para todo público y los menores de 12 años ingresan sin costo, siempre que estén acompañados por un adulto.

El valor de la entrada anticipada, para la jornada del domingo, es de $48.000. Incluye degustaciones, gastronomía y música en vivo. No incluye seguro de copa (llevar efectivo) y el ingreso está sujeto a una capacidad máxima de 2.000 asistentes.

Las entradas para todas las actividades se pueden adquirir a través de www.entradaweb.com.ar, son intransferibles y no reembolsables. El evento se realizará del 5 al 8 de febrero en diversas locaciones, principalmente en Casa Vigil.

Mucho más ¡Del Tomate!

El festival comenzará en Casa Vigil con la Clínica del Tomate, que incluye 7 conferencias con referentes de producción, ciencia y cocina; talleres participativos, cosecha, análisis sensorial y relevo de semillas; feria de productores; degustaciones y platos preparados por cocineros de Argentina, Italia, Brasil, Perú y Colombia; cocina con propósito: una cena inolvidable.

Casa Vigil recibirá a chefs de renombre mundial en una cena que celebra la versatilidad del tomate en todas sus formas. Una experiencia sensorial inspirada en la vitalidad y abundancia evocadas por Pablo Neruda en su Oda al tomate.

Participan en esta edición Donato De Santis, Christophe Krywonis, Tássia Magalhães, Alejandro Ramírez Gómez, Pía Salazar, Iñaki López de Viñaspre, Anita Ponce, Manuel Choqque Bravo, Miguel Durango e Iván Azar (chef ejecutivo de Casa Vigil).

Nueva actividad 2026: El Ritual del Tomate. Será el sábado 7 de febrero.

La agenda

Jueves 5

Clínica y talleres (09:00 a 13:30)

Almuerzo cóctel

Cena en Angélica Cocina Maestra

Viernes 6

Visita a productores

Almuerzo exclusivo Casa Vigil

Cena Oda del Tomate – Bodega

Sábado 7

Ritual del Tomate (de 10 a 18)

Almuerzo de pastas caseras

Cena República Arístides

Domingo 8

Almuerzo en Chipirón

Festival en Casa Vigil Bodega

Acerca de Casa Vigil

Casa Vigil es un ícono de la alta gastronomía y el enoturismo en Mendoza. Reconocida por su compromiso con la cultura y la sostenibilidad, se ha consolidado como un espacio que celebra la conexión entre la tierra, los sabores y la creatividad, posicionando a Mendoza como referente gastronómico a nivel nacional e internacional.

Para más información, llamar al 0261 15335 3406.