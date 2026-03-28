Hito para el agro local: dos ingenieros mendocinos entre los mayores expertos mundiales en fisiología vegetal

En un contexto donde la variabilidad climática y las heladas impactan directamente sobre los márgenes del negocio agrícola, los especialistas mendocinos Francisco González Antivilo (Doctor en Ciencias Biológicas e Ingeniero Agrónomo) y la doctora Lic. Rosalia Paz.fueron convocados para participar en la nueva edición de Crop Physiology, la obra internacional más prestigiosa sobre fisiología vegetal editada por el gigante científico Elsevier.

El equipo local de INDEGAP (Centro de Eficiencia Productiva) es coautor del capítulo "Low temperature stress in crops" (el impacto de las heladas y las bajas temperaturas en los cultivos).

Este material es considerado hoy la referencia técnica definitiva a nivel mundial para proyectar y proteger el rendimiento de las plantas bajo condiciones de frío extremo.

Más allá de la relevancia editorial, la participación de estos expertos subraya una evolución necesaria en la gestión de los agronegocios de la región.

Formados en el máximo nivel académico, los autores lideran hoy una empresa de servicios productivos única en su tipo: su foco es traducir todo ese rigor analítico global en protocolos operativos directos en la finca, asegurando que el conocimiento técnico se transforme en mitigación de riesgo y rentabilidad medible para el productor.

"En la agricultura actual, el margen de error es mínimo. No podemos gestionar el riesgo climático basándonos en la intuición o en recetas históricas. Ser convocados para esta obra de prestigio mundial valida nuestro modelo de trabajo privado: aplicar el nivel técnico más alto del mundo para resolver problemas económicos reales. Usamos la probabilidad estadística y la fisiología para que el capital del inversor no quede expuesto al azar de una helada", señalaron los directivos de INDEGAP.

Como parte de este lanzamiento internacional, próximamente se llevará a cabo en Mendoza la presentación oficial y exclusiva de la obra para Latinoamérica. El evento convocará a referentes de la producción para analizar las nuevas herramientas de competitividad frente al duro escenario climático actual.