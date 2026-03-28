Inversiones mineras: un gigante del cobre abrirá oficinas en Mendoza y BHP estudia proyectos

La instalación en Mendoza de una base de exploración de la minera canadiense First Quantum se convirtió en uno de los anuncios más destacados de la delegación provincial durante la convención minera PDAC 2026, en Toronto. Según comunicó el propio Gobierno mendocino, la compañía abrirá oficinas en la provincia en las próximas semanas, un paso que las autoridades interpretan como una señal concreta del creciente interés internacional por el potencial geológico mendocino.

El anuncio fue realizado por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, en el marco de la agenda oficial que Mendoza desplegó en la feria minera más importante del mundo. La funcionaria señaló que la radicación de la empresa forma parte de las reuniones mantenidas con grandes compañías del sector que analizan oportunidades de exploración en la provincia.

Desde el Gobierno provincial indicaron que la decisión refleja la percepción de los inversores sobre la evolución institucional que Mendoza intenta consolidar para atraer inversiones mineras.

De acuerdo con fuentes cercanas a la compañía, el plan contempla instalar en Mendoza su base de exploración nacional, desde donde se coordinarán los trabajos vinculados a proyectos locales que la empresa prevé incorporar a su cartera exploratoria en los próximos meses.

Este tipo de estructuras operativas implica la radicación de equipos geológicos y técnicos, la planificación de campañas de prospección y exploración temprana, estudios geofísicos y geoquímicos y la evaluación sistemática de áreas con potencial mineral que puedan evolucionar hacia programas de perforación y desarrollo de nuevos proyectos.

Base exploratoria

La instalación de una base exploratoria vuelve a colocar a Mendoza en un rol que supo ocupar décadas atrás dentro del mapa geológico de la cordillera central argentina.

Durante las décadas de 1980 y 1990, numerosas compañías mineras utilizaban la provincia como plataforma operativa para coordinar campañas de exploración en distintos sectores de los Andes centrales. Mendoza concentraba entonces oficinas técnicas, equipos geológicos y centros logísticos desde donde se organizaban programas de prospección en diferentes provincias y regiones cordilleranas.

Ese esquema comenzó a desaparecer a comienzos de los años 2000, en paralelo con la consolidación de un clima político y social contrario a la minería metalífera que terminó cristalizando con la sanción de la Ley 7.722 en 2007. A partir de entonces, la provincia dejó de funcionar como centro operativo para la exploración minera y muchas de las bases técnicas de compañías internacionales se trasladaron hacia jurisdicciones con mayor actividad minera, particularmente en San Juan y en el norte argentino.

En ese contexto, la decisión de First Quantum de instalar una estructura exploratoria en Mendoza es interpretada por el Gobierno provincial como una señal relevante dentro del proceso de reposicionamiento que la provincia intenta construir en el escenario minero internacional.

Un gigante del cobre

First Quantum Minerals es una de las principales compañías cupríferas del mundo y cuenta con operaciones de gran escala en países como Zambia, Turquía, España, Finlandia y Australia. La empresa se especializa en el desarrollo de grandes yacimientos de cobre, generalmente asociados a depósitos tipo pórfido, el mismo modelo geológico que domina en la cordillera de los Andes y que concentra algunos de los mayores recursos cupríferos del planeta.

En Argentina, la compañía controla el proyecto Taca Taca, ubicado en la provincia de Salta, considerado uno de los grandes desarrollos cupríferos aún no construidos del país. El yacimiento corresponde a un sistema tipo pórfido de cobre-oro-molibdeno y contempla una operación minera a cielo abierto con una planta de procesamiento basada en trituración, molienda y flotación para la producción de concentrado de cobre.

Los estudios técnicos del proyecto prevén una capacidad de procesamiento cercana a 60 millones de toneladas de mineral por año y una producción estimada del orden de 250.000 toneladas anuales de cobre fino, además de subproductos de oro y molibdeno. El desarrollo del proyecto implica una inversión cercana a US$5.200 millones, lo que lo posiciona entre los emprendimientos cupríferos de mayor escala proyectados en la Argentina.

A nivel internacional, First Quantum también es propietaria de Cobre Panamá, uno de los proyectos de cobre de clase mundial que actualmente se encuentran detenidos. La operación, ubicada en Panamá, llegó a producir más de 350.000 toneladas anuales de cobre y contaba con una capacidad de procesamiento cercana a 85 millones de toneladas de mineral por año, lo que la convertía en una de las minas cupríferas más importantes de América Latina.

El proyecto fue paralizado a fines de 2023 tras un conflicto político y judicial que derivó en la cancelación del contrato minero y el cierre de la operación, pese a que la mina representaba aproximadamente el 1% de la producción mundial de cobre.

El interés exploratorio de BHP

En paralelo, la agenda de reuniones de la delegación mendocina en Toronto también incluyó encuentros con ejecutivos de BHP, la mayor compañía minera del mundo. Según señaló la ministra Latorre, la empresa mantiene activo su departamento global de exploración con foco en Argentina y particularmente en Mendoza, donde analiza oportunidades vinculadas al potencial geológico de la cordillera.

Durante la PDAC, la comitiva provincial mantuvo reuniones con referentes del área de exploración de la compañía, entre ellos ejecutivos globales vinculados a la identificación de nuevos distritos minerales y al desarrollo de proyectos de largo plazo.

Si bien desde la empresa no se anunció ninguna decisión concreta, el interés exploratorio de BHP es considerado por el Gobierno como otro indicador del creciente posicionamiento de Mendoza dentro del radar de las grandes mineras internacionales.