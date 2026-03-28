Mendoza destinará 200.00 dólares para participar en la edición 2026 de la Guía Michelin Argentina

El Gobernador Alfredo Cornejo y el jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunciaron la continuidad de la prestigiosa Guía Michelin en ambos territorios, lo que continúa posicionando a estos destinos como referentes de la gastronomía y el turismo en el país.

La conferencia de prensa se realizó en el Salón Patricias Mendocinas de la Casa de Gobierno y contó también con la presencia de Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), y con su par de CABA, Valentín Díaz Gilligan.

En total, Mendoza y CABA deberán poner 400.000 dólares, repartidos en partes iguales. Con ese monto ambas jurisdicciones quedarán inscriptas en la evaluación 2026, que tendrá su premiación a mediados de julio.

Con esta decisión de mantener el convenio con la Guía Michelin, ambas jurisdicciones asumen la responsabilidad de garantizar la permanencia de la guía gastronómica más influyente del mundo en el país y reafirmar su compromiso con el desarrollo del turismo, la gastronomía y toda la cadena de valor de los alimentos.

Para explicar los alcances de esta decisión, el Gobernador Cornejo destacó el trabajo sostenido que permitió posicionar a Mendoza en el escenario internacional, especialmente en la gastronomía vinculada al vino, y agradeció tanto al sector privado como al público por el esfuerzo conjunto. Señaló que la provincia ha logrado consolidar una transformación de su estructura económica, en la que el turismo y los servicios asociados tienen cada vez mayor peso y generan empleo.

En ese sentido, señaló: “Hemos logrado en esta casi década habernos posicionado en la gastronomía asociada a la vitivinicultura, y esto se nota en los números, ya que estamos en una reformulación de nuestra estructura económica, donde el turismo y los servicios vinculados cada vez pesan más”.

El mandatario también remarcó el trabajo sostenido para instalar la marca Mendoza en el mundo, un proceso que definió como resultado de años de articulación entre los sectores público y privado. Afirmó que hoy la provincia comparte escenario con grandes ciudades de la región y que esa asociación resulta estratégica para seguir creciendo.

En ese marco, sostuvo que “estar en esa liga, como Mendoza con Río de Janeiro, San Pablo, Ciudad de México y Buenos Aires, ya nos posiciona muy bien”. Asimismo, valoró las inversiones recientes en el sector turístico y hotelero al señalar que en solo dos años se sumaron 14 nuevos hoteles y que existen nuevos proyectos en marcha, lo que demuestra confianza en el destino. Finalmente, expresó el compromiso de sostener el trabajo conjunto para consolidar la marca y proyectarla hacia nuevos mercados.

Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afirmó que la decisión de continuar con este trabajo conjunto se explica por el proceso de posicionamiento internacional que ambas jurisdicciones han construido durante años. Destacó que ese desarrollo se basa tanto en las características propias de los destinos como en la calidad de las experiencias que ofrece el sector privado.

En ese sentido, sostuvo que “haber posicionado a la Ciudad de Buenos Aires y a Mendoza en el mundo ha sido un esfuerzo de mucho tiempo, que se asienta en las experiencias que genera un Estado presente, pero sobre todo un privado que da servicio de calidad”.

Macri remarcó que el objetivo de la iniciativa es fortalecer a los sectores gastronómico, turístico y hotelero, responsables de generar empleo e identidad en cada destino. También destacó que la experiencia turística actual es cada vez más integral y que la gastronomía se ha transformado en un factor clave para elegir un destino y prolongar la estadía.

Además, valoró el modelo de hospitalidad mendocino y señaló que “la provincia logró consolidar una cultura en la que todos los actores se sienten parte de una cadena de valor vinculada al turismo”. Para cerrar, sostuvo que “la alianza entre ambos destinos permite competir en un mercado global cada vez más exigente y formar parte de esta liga internacional representa una muy buena inversión que protege trabajo que ya viene ocurriendo y que potencia el trabajo futuro”.

Un hito para la gastronomía argentina

Desde la llegada de la Guía Michelin a la Argentina, con la premiación correspondiente a 2024, se marcó un hecho histórico: nuestro país se convirtió en el primero de habla hispana en Latinoamérica en ser cubierto por la prestigiosa publicación, posicionando a CABA y Mendoza en el mapa gastronómico global.

Así como, en 2024, CABA fue anfitriona de la ceremonia de premiación de la prestigiosa publicación francesa, Mendoza lo fue el año pasado. Este evento se realizó en la bodega Susana Balbo, donde se anunció la selección de restaurantes distinguidos en ambos destinos, reafirmando su liderazgo gastronómico.

La presidenta del Ente Mendoza Turismo puso en valor el respaldo del sector privado y el trabajo conjunto que permitió que Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires formen parte de la guía. Según manifestó, es un reconocimiento al trabajo conjunto y al talento de chefs y empresarios gastronómicos.

Señaló que se trata de un logro significativo, ya que la distinción está presente solo en cuatro ciudades sudamericanas. En ese sentido, expresó que “es un honor enorme y un posicionamiento muy importante para ambos destinos”.

Testa también compartió datos de estudios recientes sobre el perfil de los visitantes, que muestran el creciente peso de la gastronomía en el gasto turístico. Explicó que, en la actualidad, “el gasto en gastronomía supera incluso al alojamiento, lo que refleja un cambio en la manera de viajar y consumir experiencias”.

Según señaló, “la gastronomía dejó de ser únicamente un servicio necesario para convertirse en un verdadero atractivo turístico”. Además, destacó que detrás de cada restaurante distinguido existe una amplia cadena de valor vinculada a la producción de alimentos, con impacto en productores y trabajadores de distintos sectores, y que esa visibilidad internacional también abre oportunidades para la exportación de productos locales, tal como ocurrió con la industria del vino.

En Sudamérica, solo cuatro ciudades cuentan con reconocimientos de la guía: São Paulo y Rio de Janeiro, en Brasil, y Buenos Aires y Mendoza, en Argentina. En 2024 se sumó México como uno de los destinos destacados de Latinoamérica.

A su turno, el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires agradeció la continuidad de la iniciativa y destacó el rol del sector privado en el desarrollo de la gastronomía. Señaló que en la Ciudad existen más de 7.000 restaurantes y que la presencia en la guía internacional es el reconocimiento a una tradición de servicio consolidada. En ese marco, indicó que “para nosotros la guía es lo que corona un camino y una tradición de servicio que dan cada uno de esos restaurantes”.

Díaz Gilligan remarcó que la gastronomía es uno de los principales factores que influyen en la elección de un destino turístico y valoró la decisión política de las autoridades de ambas jurisdicciones de acompañar el pedido del sector privado para sostener esta iniciativa. También afirmó que “la promoción internacional de la Ciudad suele realizarse en conjunto con Mendoza” y adelantó que próximamente participarán en acciones de promoción en la Ciudad de México.

Una historia centenaria

La Guía Michelin tiene sus raíces en Clermont-Ferrand, donde en 1889 los hermanos André Michelin y Édouard Michelin fundaron su compañía de neumáticos, con una visión innovadora para la industria automotriz en tiempos en que circulaban menos de 3.000 automóviles en Francia.

En 1900 publicaron una pequeña guía roja destinada a facilitar los viajes. En la década de 1920 incorporaron listados de hoteles y restaurantes clasificados por categorías.

En 1926 comenzaron a otorgarse las Estrellas Michelin a restaurantes de alta cocina. Cinco años más tarde se introdujo la jerarquía de una, dos y tres estrellas, y en 1936 se publicaron los criterios de clasificación, consolidando el sistema de inspección profesional, independiente y anónimo que distingue a la guía hasta la actualidad.

Cada selección se realiza de manera anual, lo que implica que todos los establecimientos y sus posibles distinciones son evaluados nuevamente cada año para garantizar calidad, actualidad y confiabilidad.

Restaurantes distinguidos en Argentina

En la edición 2025, Mendoza obtuvo 6 estrellas Michelin, 5 estrellas verdes y una lista de 18 establecimientos Seleccionados.

Por su parte, CABA cuenta con un restaurante con 2 Estrellas Michelin; 3 con una Estrella; 10 establecimientos con reconocimiento Bib Gourmand y una lista de 42 restaurantes Seleccionados.

La importancia de formar parte de la Guía Michelin

Según estudios realizados por la consultora británica Ernst & Young, los beneficios para destinos y empresas son múltiples:

Catalizador del turismo

76 % de los viajeros elegirían un destino Michelin frente a otro comparable.

80 % extenderían su estadía si el destino cuenta con restaurantes con estrellas Michelin.

Dos tercios incrementarían su gasto durante la visita.

Motor económico

+50 % de aumento promedio en ingresos de restaurantes seleccionados.

82 % planean contratar más personal.

60 % amplían sus equipos tras la inclusión en la guía.

Efectos positivos en hotelería y transporte

58 % de los chefs destacan el reconocimiento como fuente de motivación y orgullo para sus equipos.

Promoción conjunta en mercados estratégicos

La continuidad de la Guía Michelin se enmarca en una estrategia más amplia de articulación entre el Ente Mendoza Turismo y el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires orientada a impulsar acciones coordinadas de promoción nacional e internacional, optimizar recursos y generar sinergias.

Actualmente se avanza en un nuevo compromiso de colaboración mutua para profundizar la estrategia de internacionalización en mercados prioritarios como Brasil, Estados Unidos, México, Paraguay y Perú.