World Peanut Meeting 2026: Mendoza será sede del evento manicero más grande del mundo

Del 17 al 19 de marzo de 2026, la ciudad de Mendoza será sede del World Peanut Meeting (WPM), uno de los encuentros más relevantes a nivel internacional para la cadena de valor del maní. En su segunda edición presencial, el evento reunirá a más de 300 productores, exportadores, investigadores, industriales, traders, empresas proveedoras y referentes del comercio global provenientes de distintos continentes.

Organizado por la Cámara Argentina del Maní (CAM), el encuentro se desarrollará en el Hotel Hilton Mendoza y ofrecerá tres jornadas de conferencias, paneles de análisis de mercado, networking y actividades especiales pensadas para fortalecer los

vínculos entre los principales actores de la industria.

El evento cuenta con el apoyo institucional de PromArgentina que acompaña la proyección internacional del encuentro y la promoción del país como origen de alimentos de calidad.

El programa incluirá exposiciones de especialistas internacionales, paneles sobre tendencias de oferta y demanda global, sostenibilidad, innovación tecnológica y perspectivas comerciales para los principales mercados. Además, los participantes

podrán acceder a espacios de networking diseñados para promover nuevas oportunidades de negocios y cooperación internacional.

En el marco del evento también se desarrollarán actividades complementarias, como una ronda de negocios internacional para frutos secos y frutas desecadas, organizada junto a ProMendoza, y experiencias vinculadas a la cultura y la vitivinicultura con el apoyo destacado de Wines of Argentina (WOFA).

El Circuito del Maní

Como parte del programa extendido del evento, el 25 y 26 de marzo se realizará el Circuito del Maní, una experiencia organizada en General Cabrera, provincia de Córdoba, que permitirá a los participantes internacionales conocer de primera mano el funcionamiento de la cadena productiva del maní argentino.

Con el apoyo de ProCórdoba, se realizarán charlas técnicas, visitas a campos, plantas industriales y empresas del sector, brindando una mirada integral sobre el modelo productivo argentino, su nivel de innovación tecnológica y su integración industrial.

La economía regional del maní argentino

La industria agroalimentaria del maní constituye una de las economías regionales más dinámicas de Argentina, con fuerte presencia en la región centro del país, particularmente en la provincia de Córdoba.

El complejo manisero argentino se caracteriza por su alto nivel de integración industrial, innovación tecnológica, sostenibilidad y orientación exportadora, posicionando al país como uno de los mayores proveedores de maní en el mercado

internacional, teniendo como mercado principal a Europa.

El sector genera doce mil puestos de trabajo directos e indirectos y aporta valor agregado a través de una cadena productiva que abarca desde la producción agrícola hasta el procesamiento industrial, la logística y la exportación.

La mayor parte del maní argentino se destina a mercados internacionales, donde es reconocido por sus altos estándares de calidad, sustentabilidad, trazabilidad e inocuidad, lo que ha permitido consolidar su presencia en los destinos más exigentes

del mundo.

La Cámara Argentina del Maní

La Cámara Argentina del Maní (CAM) es la entidad que representa institucionalmente al sector manisero argentino y trabaja para impulsar su desarrollo, promover la innovación y fortalecer su posicionamiento internacional.

Entre sus objetivos se encuentran generar empleo y riqueza genuina, promover el crecimiento de la cadena de valor del maní, fomentar la investigación científica y tecnológica y consolidar el prestigio del maní argentino en los mercados del mundo.

La institución articula acciones con organismos públicos, universidades, centros de investigación y entidades internacionales, promoviendo iniciativas que favorezcan el desarrollo sostenible del sector y de las comunidades vinculadas a esta actividad.

Un encuentro clave para el futuro de la industria

El World Peanut Meeting 2026 será una oportunidad única para analizar los desafíos y oportunidades del mercado global, intercambiar conocimientos y fortalecer alianzas estratégicas en una industria en constante evolución.

La elección de Mendoza como sede pone en valor su atractivo turístico internacional, su rol como hub logístico estratégico para las exportaciones y el potencial de sus economías regionales para generar sinergias con el sector manisero.