Mendoza se promociona ante inversores internacionales en la Argentina Week de Nueva York

Desde Nueva York, el Gobernador Alfredo Cornejo participa de una misión internacional encabezada por el presidente de la Nación, Javier Milei, en el marco de la Argentina Week 2026.

Se trata de un encuentro que reúne a empresarios, banqueros y líderes políticos con el objetivo de intercambiar visiones sobre el escenario económico y promover al país para atraer inversiones. En ese contexto, tanto el mandatario mendocino como el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, destacaron las reformas estructurales que se han realizado y las que se proyectan para consolidar el rumbo económico.

La participación de Mendoza en este encuentro global forma parte de una estrategia de promoción de la provincia para difundir sus ventajas competitivas en sectores estratégicos y fortalecer vínculos con actores del ámbito empresarial y financiero internacional.

En ese contexto, Cornejo participó en un almuerzo y conversatorio organizado por Council of the Americas (COA), realizado en su sede ubicada en Park Avenue 680, en Nueva York.

La actividad estuvo orientada a generar un intercambio directo entre autoridades argentinas e inversores internacionales sobre la nueva etapa de reformas estructurales que atraviesa la Argentina y las oportunidades de desarrollo que se abren para las provincias.

El mandatario compartió este encuentro con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). Se trató de un espacio de diálogo con inversores y referentes del sector privado internacional.

El formato del evento incluyó 14 mesas de trabajo integradas por entre 10 y 12 invitados cada una, en las que gobernadores y funcionarios nacionales presidieron conversaciones con inversores y representantes del sector financiero interesados en conocer las oportunidades de inversión en las provincias argentinas.

Posteriormente se desarrolló un conversatorio dividido en dos paneles. El Gobernador de Mendoza participó en el Panel II, moderado por el asesor especial del presidente y CEO de AS/COA, Juan Cruz Díaz, en el que se abordaron perspectivas económicas, el contexto macroeconómico y geopolítico y las posibilidades de desarrollo productivo en las distintas regiones del país.

En ese sentido, el mandatario provincial puso en valor la importancia del federalismo en el desarrollo económico y explicó que “nuestro diseño constitucional federal les da muchas competencias a las provincias en materia de economía, permisos de exploración, de explotación y concesiones, tanto en el petróleo como en la minería”. Según sostuvo, en esta etapa “muchos gobiernos provinciales están alineados con esa misión y acompañan misiones comerciales y de inversión”, lo que consideró un factor clave para consolidar el rumbo.

Cornejo también remarcó el protagonismo de las provincias en la promoción de inversiones y afirmó que “eso ratifica el rumbo”, al referirse a la participación de gobernadores y ministros provinciales en encuentros con empresarios y actores del sector productivo.

En relación con el perfil productivo de Mendoza, el gobernador explicó que la estrategia provincial apunta a consolidar sus actividades tradicionales y, al mismo tiempo, impulsar nuevos sectores. “Mi provincia ofrece muchas cosas, pero lo sintetizo en lo que ya hacemos bien: tratar de hacerlo mejor”, señaló, y agregó que también buscan avanzar en “cosas que no hacíamos y que queremos hacer en varias actividades, tanto en el petróleo como en la minería”.

En ese sentido, destacó el desarrollo de la vitivinicultura y afirmó que “hacemos vinos y estamos anticipándonos a la reconfiguración del consumo de bebidas alcohólicas en el mundo para hacerlo mucho mejor y seguir en esa dirección”. Además, sostuvo que esta actividad posiciona a Mendoza como marca internacional y fortalece otras áreas como la gastronomía y el turismo.

Al referirse al crecimiento de la actividad turística, señaló que el propio mercado refleja ese dinamismo, al indicar que “hay 14 hoteles nuevos en Mendoza en solo dos años y seis más en construcción, varios de ellos de grandes cadenas”.

Minería, turismo y energía

El mandatario provincial también puso el foco en el desarrollo minero y remarcó que la provincia busca aprovechar la oportunidad que abre un contexto de estabilidad macroeconómica. “Estamos muy empeñados en esta oportunidad que ofrece una macroeconomía estable para hacer minería sostenible”, afirmó, y detalló que Mendoza cuenta con proyectos vinculados al cobre, uranio y potasio.

En particular, mencionó el proyecto PSJ Cobre Mendocino y explicó que “acaba de presentarse con una inversión de US$630 millones y es probable que sea el primero que saque cobre en la Argentina por su infraestructura y ubicación”. Según indicó, el desarrollo podría comenzar a producir entre fines de 2027 y principios de 2028.

Cornejo también destacó el potencial energético de la provincia y señaló que Mendoza trabaja tanto en la recuperación del petróleo convencional como en el desarrollo del no convencional. En ese marco, explicó que la provincia comparte la formación geológica de Vaca Muerta con la provincia de Neuquén y afirmó que “la propia Vaca Muerta está corriéndose hacia el norte, lo que abre una enorme potencialidad para nuevos proyectos”.

Además de la minería y la energía, el Gobernador mencionó oportunidades vinculadas al turismo de montaña y a nuevos desarrollos inmobiliarios y hoteleros, especialmente en el Sur provincial.

Cornejo aseguró que Mendoza busca consolidar su matriz productiva y aprovechar el nuevo contexto económico. “Queremos hacer mejor lo que venimos haciendo bien”, al tiempo que remarcó que la estabilidad macroeconómica genera mejores condiciones para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

Por último, destacó que Mendoza trabaja para fortalecer el clima de negocios y señaló que se realizaron reformas institucionales para agilizar procesos judiciales y laborales. “Hemos modificado los códigos de procedimiento y creado Oficinas de Conciliación Laboral para que haya un clima de negocios más ágil”, explicó.

Al cerrar su intervención, el gobernador expresó su optimismo sobre el futuro económico del país y afirmó que “hay un panorama de estabilidad macro que brinda seguridad jurídica y nuevas oportunidades”, y sostuvo que Mendoza busca aprovechar ese escenario para impulsar su desarrollo productivo.

Caputo: “Los resultados nos avalan”

Uno de los oradores en el inicio de este encuentro fue el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien sostuvo que la actual etapa económica del país marca una diferencia con experiencias anteriores y afirmó que “esta vez es distinto porque es la primera vez que en Argentina hay decisión política de que haya orden macroeconómico”.

En ese sentido, señaló que el cambio también implica una transformación cultural y generacional al remarcar que “esto tiene que hacernos un clic a todos, sobre todo a los de nuestra generación”, y destacó el rol de los jóvenes al sostener que “son los jóvenes los que nos están haciendo cambiar la mentalidad a los más grandes”.

Caputo explicó que los períodos de estabilidad que tuvo el país en el pasado no surgieron por decisiones políticas deliberadas, sino como consecuencia de crisis profundas. “Los pocos años que Argentina tuvo cierto orden macro nunca fueron por decisión política. Siempre fue porque venía de gatillar una crisis”, expresó, y agregó que históricamente “el mercado hacía el ajuste que en su momento los políticos no querían hacer”.

Para el ministro, el actual proceso económico es distinto porque responde a una decisión política sostenida y a un programa de reformas impulsado por el presidente Javier Milei. En ese sentido, afirmó que “el mandatario viene con todo el coraje para animarse a hacer todas esas reformas que el país siempre necesitó y que la política tradicional nunca se animó a hacer”.

Además, destacó que el rumbo económico ya muestra resultados concretos. “Antes, cuando comentaba esto, era como una promesa. La realidad es que ahora los resultados nos avalan”, afirmó. Luego enumeró que “este es un país que redujo la inflación, terminó con la emisión monetaria en seis meses, sacó a 12 millones de personas de la pobreza y redujo impuestos por 2,5 puntos del producto”.

Según explicó, esa reducción impositiva implica “devolverle al sector privado aproximadamente US$17.000 millones por año”. También aseguró que el país avanzó en acuerdos internacionales al remarcar que “se logró un acuerdo geopolítico y comercial inédito con Estados Unidos” y que “finalmente cerramos, después de muchísimos años, el acuerdo con la Unión Europea”.

Caputo sostuvo que el objetivo del Gobierno es profundizar este rumbo y explicó que “nosotros queremos seguir bajando impuestos porque queremos seguir haciendo más atractiva la inversión en Argentina”. Para ello, indicó que el camino es “bajar impuestos y regulaciones desde el sector público y que el sector privado invierta”.

En esa línea, señaló que para continuar reduciendo la carga tributaria es necesario ampliar los recursos del Estado a partir de mayor formalidad laboral y crecimiento económico. “Hoy el 47% del empleo en Argentina es informal”, advirtió, y explicó que “tenemos que lograr que la base de contribuyentes sea más grande”.

También remarcó la importancia del crédito para impulsar la expansión económica. Al respecto, señaló que “cada cuatro puntos que crece el país aproximadamente aumenta la recaudación en un punto” y dijo que para lograrlo es clave que “los ahorros se canalicen a crédito”.

El ministro sostuvo que en la Argentina existe un volumen importante de ahorro fuera del sistema financiero y afirmó que “los ahorros en la Argentina están”. En ese sentido, explicó que “Argentina tiene aproximadamente tres veces debajo de los colchones ahorros en dólares de lo que hoy es la cantidad de depósitos privados medidos en dólares”.

Por eso defendió el envío conjunto de la Reforma Laboral y la Ley de Inocencia Fiscal al señalar que “esto apunta a la formalización del empleo y de los ahorros”. Además, pidió al sistema financiero facilitar ese proceso y expresó que “les pido a los bancos que les hagan la vida fácil a la gente y que les permitan realmente llevar sus ahorros”.

Caputo ratificó el rumbo económico del Gobierno y aseguró que “el compromiso con el equilibrio macroeconómico siempre va a estar intacto”. En ese marco, afirmó que “algunas veces algunos podrán estar de acuerdo y otras en desacuerdo, pero nunca nos van a ver desviarnos del rumbo”.

Al cerrar su exposición, el ministro reiteró su convicción sobre el momento que atraviesa el país y sostuvo que “hay momentos en la historia en que la historia cambia y lo estamos viviendo”, y concluyó que “no tengan duda de que esta vez va a ser diferente”.