Mujeres que crean, inspiran y abren camino: Al Mando celebró el liderazgo y el talento femenino en Mendoza

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, el viernes 6 de marzo se llevó a cabo la Edición Especial de Mujeres al Mando en la que 42 mujeres —entre cocineras, enólogas, sommeliers, productoras y creadoras al frente de proyectos con talento, pasión y propósito— formaron parte de este gran encuentro. Más de 200 personas celebraron y brindaron en los jardines de Susana Balbo, la bodega de la primera mujer enóloga de Argentina.

Una vez más, Al Mando —el proyecto impulsado por Ana Lovaglio Balbo y Flavia Amad desde Susana Balbo que busca visibilizar a mujeres referentes de la gastronomía, el vino y la producción de alimentos y bebidas de Argentina — dio lugar al liderazgo, la sensibilidad y la visión del universo femenino en una escena real, activa y contemporánea.

“Hemos cumplido el objetivo de darle continuidad al proyecto, ser constantes en el tiempo, que es fundamental para que se vaya posicionando. Además, en esta edición, como parte de la consolidación, ampliamos la base: sumamos a las sommeliers, a las productoras y la comunidad se va agrandando. El año pasado fueron 15 cocineras y 15 bodegas con alma femenina, y esta vez participaron más de 40 mujeres”, afirmó Ana Lovaglio Balbo, directora de Marketing de Susana Balbo.

Por otro lado, fue una gran satisfacción ver a las emprendedoras, las productoras, a todas contentas con el evento, con buena energía. Para mí significa que el propósito de Al Mando de dar visibilidad y que sea un lugar para el talento femenino se está cumpliendo”.

Con formato de circulación libre, Mujeres al Mando permitió que los asistentes recorrieran estaciones gastronómicas a cargo de cocineras invitadas, una mesa central atendida por mujeres de bodegas mendocinas y de otras regiones del país, y un circuito de productoras de alimentos y bebidas. Con copa en mano y clima distendido, fue una noche donde la conversación formó parte de algo más grande: una comunidad de mujeres que inspira, crea y abre camino.

“Reunir a más de 40 mujeres del sector fue emocionante porque demuestra que existe una comunidad muy potente que muchas veces trabaja de manera silenciosa, pero con un impacto enorme en la identidad gastronómica y vitivinícola de Mendoza”, manifestó Flavia Amad, Chef de Osadía de Crear y CRIOS, ambos restaurantes de la bodega.

“Personalmente, fue también un momento de mucha gratitud y orgullo. Al Mando nació con la intención de celebrar el talento femenino y generar redes genuinas, y ver a tantas mujeres compartiendo experiencias, conocimiento y proyectos nos confirma que el camino tiene sentido”.

Flavia también afirmó que “el evento reafirmó algo muy importante para el espíritu de Al Mando: que cuando las mujeres del sector se encuentran, se escuchan y colaboran, se genera una energía creativa muy poderosa que impulsa nuevos proyectos y abre caminos para las próximas generaciones”.

Mujeres al Mando fue la 11ª edición del proyecto Al Mando y la segunda edición especial dedicada al Día Internacional de la Mujer. Desde su creación el ciclo sostiene una convicción clara: cuando las mujeres que sostienen la gastronomía y el vino tienen espacio, interlocución y visibilidad, toda la comunidad crece. Banco Supervielle acompañó el evento como aliado estratégico, que también contó con el apoyo de Volf, Agua Local y Muge.

Al Mando nació en 2023 en Osadía de Crear, el restaurante de Susana Balbo, como un espacio de encuentro y visibilidad para mujeres que impulsan la gastronomía, el vino y la producción de alimentos y bebidas en Argentina. En los últimos años el proyecto fue creciendo y consolidando una comunidad de cocineras, sommeliers, productoras, comunicadoras y profesionales que, desde miradas diversas, construyen una gastronomía más sensible, conectada y abierta a nuevas formas de habitar la cocina y la hospitalidad.

Formaron parte de Mujeres Al Mando:

Cocineras:

Agustina Cerfoglia, Finca Decero (Mendoza)

Ana Irie, Bravado (Buenos Aires)

Calu Corso, Garabato - Mad Pasta (Buenos Aires)

Clementina Cervantes, Surco (Mendoza)

Daniela Espinoza, Oye Bar (Mendoza)

Delfina Paganelli, Anafe - La Ventana - La Amistad (CABA)

Estefanía Maiorana: Fico (CABA)

Flavia Amad, Osadía de Crear (Mendoza)

Julieta Argento, Quimera Bistró (Mendoza)

Luján Otero, Anchoita (CABA)

Martina Iglesias, Monono (Mendoza)

Mecha Ferraro, Pan y Oliva (Mendoza)

Bodegueras de Mendoza

Celina Bartolomé, Pielihueso

Daniela Ovejero Michelini, Rufino & Descendientes

Daniela Pi, Celler del Pi

Julia Zuccardi, Santa Julia

Juliana Bevilacqua, Bemberg Estate Wines

Maia Echegoyen, Altar Uco

María Sance, Lo Sance

Noelia Torres, Marchiori & Barraud

Paloma Bignone, Bodega Séptima

Valentina Litman, Primer Horizonte

Verónica Riccitelli, Riccitelli Wines

Victoria Brond, Guardianes de la Naturaleza

Sommeliers de Mendoza representantes de bodegas, con liderazgo femenino, de otras regiones:

Camila Cerezo Pawlak, Casa Yagüe (Chubut)

Camila Torta, Contra Corriente (Chubut)

Constanza Chiarelli, El Porvenir de Cafayate (Salta)

Eugenia Loria, Fin del Mundo (Neuquén)

Bárbara Jones, Puerta del Abra (Buenos Aires)

Marcia Sartor, Humberto Canale (Río Negro)

Romina Rolón, Bodega Kindgard (Jujuy)

Sol Miretti, Cielos de Gualjaina (Chubut)

Productoras de alimentos y bebidas