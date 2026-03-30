Wine South América 2026: convocan a bodegas pymes a la feria vitivinícola más importante de la región

Wine South America es uno de los principales puntos de encuentro entre compradores y expositores del sector vitivinícola. Se trata de un evento de alto nivel y proyección global que se realiza anualmente en Bento Gonçalves – municipio brasileño del estado de Río Grande del Sur-, una ubicación estratégica que reúne a productores y proveedores de relevancia nacional e internacional.

Luego de la feria, tendrá lugar un Wine Tasting en la vinoteca La Donosa, en Camboriú, con la presencia de compradores especializados del canal HORECA.

El costo es de 3.800 dólares por empresa e incluye el stand de exhibición con logo, la inscripción en el catálogo oficial de la feria, la participación en la Ronda de Negocios Internacional y la participación en el Wine Tasting en La Donosa.

Las bodegas podrán completar la preinscripción hasta el viernes 20 y el pago deberá realizarse únicamente después de recibir la confirmación de selección. Los criterios establecidos para la selección son: ser una bodega pyme, exportar a Brasil o encontrarse en proceso de hacerlo y contar con un plan estratégico para ingresar al mercado brasileño. El cupo disponible es de diez bodegas.

Para más información, comunicarse con Gaetano Aguilera Prisco a través de [email protected]