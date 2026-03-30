Lollapalooza 2026 se podrá ver en todo el país a través de Flow

Presentada por Flow, la edición 2026 de Lollapalooza Argentina se llevará a cabo el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro y tendrá como artistas principales de las 3 jornadas a Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi, y Paulo Londra.

La totalidad del festival se podrá ver en vivo mediante el streaming que realizará Flow por 4 de sus canales (605, 606, 607 y 608) en los cuales transmitirá, desde el inicio hasta el cierre, todos los shows completos de los diferentes escenarios.

El canal 605 mostrará el escenario Flow junto a una grilla de contenidos propios que se llevarán a cabo entre show y show, en el estudio de Flow situado en el Hipódromo. Además, habrá entrevistas a las bandas, notas de color con toda la experiencia Lolla, móviles desde el campo, grandes invitados y diferentes columnistas para charlar sobre música, contenidos, moda y tecnología. Por su parte, los canales 606, 607 y 608 estarán dedicados a los escenarios Samsung, Perry ’s y Alternative.



LINE UP COMPLETO



SABRINA CARPENTER – TYLER, THE CREATOR – CHAPPELL ROAN – DEFTONES – SKRILLEX – LORDE – DOECHII – TURNSTILE – LEWIS CAPALDI – PAULO LONDRA – RATONES PARANOICOS – KYGO – PEGGY GOU – INTERPOL – ADDISON RAE – KATSEYE – DJO – BRUTALISMUS 3000 – BEN BÖHMER – MARINA – LOLA YOUNG – AITANA – DANNY OCEAN – D4VD – SOLEDAD – BUNT. – ROYEL OTIS – TV GIRL – THE DARE – SIX SEX – HORSEGIIRL – 2HOLLIS – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U – MEN I TRUST – RIIZE – YAMI SAFDIE – VIAGRA BOYS – MASSACRE – JUDELINE – BALU BRIGADA – SARAMALACARA – GUITARRICADELAFUENTE – LANY – THE WARNING – ZELL – RØZ – HAMDI – NASA HISTOIRES – TIMØ – MILITANTES DEL CLIMAX – EZEQUIEL ARIAS – LITTLE BOOGIE – MARTTEIN – EASYKID – RYAN – JOAQUINA – CEROUNNO – AMIGO DE ARTISTAS – FÉLIX VESTRE – TIGER MOOD – TOBIKA – 143LETI – LUDMILA DI PASQUALE – VICTORIA WHYNOT – SPAGHETTI WESTERN – TERRA – REYBRUJA – MORA FISZ – PAULA OS – JERO JONES



Producido por DF Entertainment y C3, Lollapalooza Argentina es el encuentro cultural más importante de nuestro país, en el que la música convive con diferentes expresiones artísticas reuniendo a todas las generaciones en una fiesta impresionante que promueve el arte y la diversidad en todas sus formas.