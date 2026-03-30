Llega a Mendoza la caminata de Mentoreo 2026: networking y liderazgo femenino

Más de 2.500 mujeres participarán en una nueva edición de la Caminata de Mentoreo de Voces Vitales Cono Sur, una iniciativa regional que busca fortalecer el liderazgo femenino, impulsar el networking profesional y promover el empoderamiento económico a través del intercambio de experiencias entre mentoras y participantes.

La actividad se desarrollará de manera simultánea en más de 40 ciudades de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, en el marco de las acciones por el Mes de la Mujer. En Mendoza, la caminata tendrá lugar el sábado 14 de marzo con tres puntos de encuentro: Gran Mendoza, San Martín y Tunuyán.

Mentoreo y liderazgo femenino para el desarrollo profesional

La Caminata de Mentoreo propone un formato de conversación en movimiento: mientras recorren espacios públicos, mentoras y participantes dialogan sobre liderazgo, desarrollo profesional, toma de decisiones y crecimiento laboral.

El lema de esta edición será “Propósitos en movimiento”, una consigna que invita a transformar aspiraciones personales en proyectos concretos mediante el trabajo en red y el intercambio de experiencias.

“Es poder ampliar posibilidades a las mujeres”, señaló Isabel Loaldi, mentora y Talent Manager de Visma Latam, al referirse al impacto que tienen los espacios de acompañamiento profesional en la construcción de nuevas trayectorias de liderazgo.

Desde la organización destacan que la mentoría es una herramienta clave para acortar brechas de género en el ámbito laboral, ya que permite compartir conocimiento, experiencias y contactos que facilitan el crecimiento profesional.

Referentes empresariales y redes de impacto

En ediciones anteriores, la iniciativa convocó a destacadas referentes del ámbito empresarial y social, entre ellas Eliana Banchik, CEO de Michelin Argentina, Paraguay y Uruguay; Laura García, presidenta y fundadora de GlobalNews; Mariana Schoua, CEO de Aconcagua Energía y presidenta de AmCham; y Patricia Bindi, ex integrante del Comité Ejecutivo de HSBC y cofundadora de Mujeres al Mundo.

La propuesta es impulsada por Voces Vitales Cono Sur, una organización que desde hace más de 22 años trabaja en el liderazgo de las mujeres mediante programas de mentoría, capacitación y networking, articulando iniciativas entre el sector público, privado y organizaciones sociales.

Brecha de género en Argentina: qué muestran los datos

En Argentina, la brecha de género en el mercado laboral sigue siendo significativa. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, las mujeres perciben en promedio entre 27% y 29% menos ingresos laborales que los varones, una diferencia asociada a la menor participación femenina en el empleo, la mayor informalidad y la menor presencia en cargos jerárquicos.

Informes de organismos internacionales y observatorios especializados, como ONU Mujeres, CEPAL y centros académicos vinculados al CONICET, coinciden en que la desigualdad responde principalmente a la segregación ocupacional, la sobrecarga de tareas de cuidado no remuneradas y el menor acceso de las mujeres a puestos de decisión y liderazgo.

Un estudio del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) estimó que las mujeres ganan alrededor de 24% menos por mes que los varones; incluso al comparar trabajadores con igual nivel educativo, edad y salario por hora, persiste una brecha cercana al 14%.

Asimismo, reportes citados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que en Argentina la desigualdad salarial de género se ha mantenido históricamente entre el 20% y el 30%, lo que evidencia la persistencia de diferencias estructurales en el mercado laboral.

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