Mendoza pisa fuerte en Panamá: alimentos, vinos y turismo en la vidriera estratégica de Centroamérica

Del 10 al 12 de marzo, empresas de Mendoza participaron en Expocomer, la exposición comercial más importante de Panamá y una de las principales de Centroamérica y el Caribe. La misión fue organizada por ProMendoza y reunió a quince firmas de la provincia que exhibieron su oferta de alimentos y bebidas en el Pabellón Argentino.

El espacio nacional fue coordinado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y permitió a las empresas mendocinas mostrar sus productos y generar contactos comerciales con compradores de distintos países de la región.

Uno de los momentos destacados fue la Ronda Internacional de Negocios, que convocó a más de 50 compradores multiproducto de América Latina y el Caribe, y que se convirtió en una plataforma clave para abrir oportunidades comerciales y ampliar la presencia de productos mendocinos en Panamá y mercados cercanos.

La delegación provincial estuvo encabezada por la titular de ProMendoza, Patricia Giménez, quien remarcó la importancia de consolidar la presencia de la provincia en este tipo de eventos internacionales.

Durante la feria también se realizó la presentación de una canasta de productos mendocinos con certificación kosher, entre ellos vinos, aceite de oliva, ciruelas desecadas y encurtidos. La iniciativa permitió mostrar parte de la diversidad de la oferta provincial y explorar nichos específicos dentro del mercado regional.

Participaron las empresas Fénix S.A. (jugos de fruta), Lamadrid Estate Wines, Deos Wines, Bodega Contrafatto y la Cooperativa General Alvear (vinos embotellados), Tepec SRL (conservas de frutas y hortalizas), Perlas del Sur SRL (conservas de tomate), Cirexa y Cimafrú (frutas desecadas), Patagonia Gourmet (aceite de oliva kosher), Huentala Wines (vino kosher), Endumel (miel gourmet y con frutas secas), Cashuati SRL (dulce de membrillo), Cultura Campo (orégano) y Alcaraz (encurtidos).

Otra de las novedades de esta edición fue la presencia institucional del Ente Mendoza Turismo (EMETUR) en Expoturismo, donde se realizó una presentación dirigida a operadores turísticos de Panamá y Centroamérica para promocionar a Mendoza como destino. Esta agenda contó con el acompañamiento de Copa Airlines.

La feria se organizó en tres áreas complementarias: Expocomer, enfocada en productos y servicios; Expoturismo, dedicada a la promoción de destinos; y Expologística, centrada en servicios logísticos. Su alcance regional la convierte en una plataforma estratégica para la internacionalización de empresas y destinos.

En el marco de la misión, ProMendoza también realizó visitas a la Zona Libre de Colón y a la empresa Global Cargo, operador logístico que ofrece condiciones competitivas para el almacenamiento de vinos y alimentos. Contar con productos en zona franca facilita la distribución y comercialización tanto en Panamá como en otros mercados de Centroamérica y el Caribe.

La agenda incluyó además una presentación y degustación de vinos mendocinos dirigida a potenciales clientes y compradores de la región.