El gigante brasileño Casa del Constructor llegó a la Argentina: ¿se viene una franquicia en Mendoza?

La compañía brasileña Casa del Constructor oficializó su llegada a la Argentina con la apertura de su primera franquicia en Córdoba capital, encabezada por socios de Edifiseco.

El desembarco forma parte de un ambicioso plan de expansión regional que contempla la apertura de una segunda sucursal en Buenos Aires para fines de mayo y una proyección de 50 locales en el país en un plazo de cinco años.

La firma alquila equipos livianos para la construcción, desde tablones hasta mezcladoras, hormigoneras, taladros y martillos livianos y pesados.

Nacida en Río Claro, en el estado San Pablo, la cadena cuenta con 35 años de trayectoria. Opera actualmente unas 800 tiendas en Brasil, Paraguay y Uruguay, 50 de las cuales son propias. Como parte de este plan regional, también prepara su desembarco en Temuco, Chile.

Casa del Constructor es una empresa perteneciente a las familias Arena y Cristofoletti. Actualmente, en la conducción está la segunda generación.

Bruno Arena, vicepresidente de la compañía, explicó que el modelo de negocios se basa en la profesionalización del alquiler de maquinaria liviana para la construcción civil.

"En Latinoamérica no hay este modelo de negocios. Permanentemente estamos analizando oportunidades para lanzar nuevas líneas de productos", resaltó.

Desde hace varios años, la firma intenta desembarcar en la Argentina, pero esperó hasta este momento por la complejidad de un país que tienen distintos tipos de cambios y las dificultades en los años recientes para enviar pagos y capital al exterior; también influyó la evolución de la actividad económica.

Inversión y plan de expansión estratégica

Sólo en Brasil, Casa del Constructor tiene 300 franquiciados. El desarrollo de cada franquicia en el país demanda una inversión de U$S 200 mil a U$S 275 mil. Según detalló la empresa, el 80% de ese capital se destina a la adquisición de maquinaria, mientras que el 20% restante se aplica a la adecuación de la infraestructura del local.

La primera sucursal en Córdoba comenzará a operar este miércoles con cuatro colaboradores y sumará uno más cuando empiece a consolidarse.

Ignacio Albrisi, socio de Edifiseco y responsable de la franquicia en Córdoba, señaló que el objetivo inicial es alcanzar "entre 200 y 250 contratos mensuales en el corto plazo".

El plan de la marca no es saturar el mercado con múltiples franquiciados, sino trabajar con un grupo reducido de entre cinco y siete socios que puedan gestionar áreas geográficas amplias para asegurar un crecimiento sostenido a 10 años.

Además de Córdoba y Buenos Aires, la empresa ya tiene bajo estudio plazas estratégicas como Rosario, Neuquén, Mendoza y otras regiones de la Patagonia.