SXSW 2026: quiénes son los dos mendocinos que participan de la cumbre mundial de la innovación

Desde el 12 y hasta el 18 de marzo, la ciudad de Austin vuelve a convertirse en uno de los grandes puntos de convergencia global entre innovación, cultura, negocios, tecnología y creatividad con una nueva edición de South by Southwest (SXSW), el festival que desde hace casi cuatro décadas funciona como una plataforma privilegiada para observar cambios antes de que se consoliden.

En esta edición 2026, con una cobertura especial a cargo de Alejandra Muscolini y Gustavo Casaño, socios de la agencia argentina Argency, quienes recorrieron conferencias, activaciones, encuentros y conversaciones clave para traducirlas en aprendizajes relevantes para la Argentina y América Latina.

La presencia de Argency en Austin no es una primera aproximación ni una visita aislada. Se trata de la tercera participación de la agencia en SXSW, un dato que le da espesor a la cobertura: ya no se trata solo de asistir a un evento de referencia, sino de construir una lectura más madura, comparativa y sostenida sobre hacia dónde se está moviendo el ecosistema global de ideas, marcas y tecnología.

Un festival que dejó de pertenecer a una sola industria

Fundado en 1987 como un festival de música independiente, SXSW fue ampliando su alcance hacia el cine, el diseño, la innovación, la tecnología, los medios y el marketing, hasta consolidarse como uno de los encuentros más influyentes del mundo para entender cómo evolucionan la cultura y los

negocios.

Hoy su valor no pasa solamente por la magnitud de la agenda, sino por el tipo de cruce que propone. En Austin conviven ejecutivos de grandes plataformas, emprendedores, artistas, tecnólogos, investigadores, creadores, marcas, inversores y líderes de distintas industrias. Esa mezcla es justamente lo que vuelve singular al festival: permite ver cómo las grandes transformaciones ya no nacen dentro de compartimentos estancos, sino en la intersección entre

disciplinas.

Austin como laboratorio en tiempo real

Una de las particularidades de SXSW es que no ocurre dentro de un único predio. Durante una semana, buena parte de la ciudad se convierte en festival.

Hoteles, bares, teatros, universidades, centros culturales y espacios temporales funcionan como escenarios simultáneos de charlas, exhibiciones, activaciones y networking.

Ese formato hace que el valor del encuentro no quede restringido a las conferencias principales. En SXSW, muchas veces lo más importante también sucede en los pasillos, en una conversación espontánea, en una activación inesperada o en la observación de cómo marcas, creadores y startups intentan ganar relevancia en tiempo real.

Por qué importa para Argentina y América Latina

Para la región, SXSW ofrece algo especialmente valioso: la posibilidad de tomar contacto directo con ideas, lenguajes, tecnologías y modelos que más tarde suelen impactar en el marketing, la comunicación, el entretenimiento, el comercio, el software y la economía creativa. Pero también habilita una pregunta más estratégica: qué puede aportar América Latina a esa conversación global con su propia sensibilidad cultural, su capacidad de adaptación y su forma particular de conectar creatividad con realidad.

En ese marco, la cobertura de Muscolini y Casaño busca operar como un puente. No solo registrar qué temas dominan la agenda internacional, sino también interpretar cuáles de esas señales pueden resultar relevantes para marcas, empresas, emprendedores, medios, desarrolladores y creadores de la región.

Una agenda atravesada por las tensiones del presente

La edición 2026 vuelve a reunir algunas de las discusiones más decisivas del momento: inteligencia artificial, futuro del trabajo, creator economy, salud social, nuevas formas de comunidad, plataformas, entretenimiento y relevancia cultural. Entre los nombres y sesiones destacadas aparecen Steven Spielberg, Amy Webb, Gustav Soderstrom y Tom Sachs, entre otros referentes que ayudan a leer no solo el presente del ecosistema creativo-tecnológico, sino también sus próximos desplazamientos.

En una industria en la que la anticipación se vuelve cada vez más valiosa, seguir de cerca lo que ocurre en Austin permite algo más que estar informado. Permite ganar perspectiva. Y en esa tarea, una cobertura argentina con mirada regional puede transformarse en una herramienta concreta para conectar lo que pasa en el mundo con las oportunidades, desafíos y preguntas que hoy también atraviesan a América Latina.