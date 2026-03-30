El ciclo gourmet que todos los foodies esperan: Vuelve "Cena a 4 manos" de Park Hyatt Mendoza

El próximo 26 de marzo, el icónico hotel Park Hyatt Mendoza dará inicio a un nuevo ciclo de una de sus propuestas más destacadas. Se trata de la primera edición, del 2026, de "Cena a 4 Manos – Bodegas en la Ciudad", un ciclo gourmet que propone menús de pasos diseñados en colaboración entre chefs de renombre, maridados con vinos de alta gama.

En esta apertura, el anfitrión será Franco Canzano, chef ejecutivo de Park Hyatt Mendoza, quien cocinará junto a Julieta Argento chef del restaurante “Quimera” de Bodega Achaval Ferrer (espacio recomendado por la prestigiosa Guía Michelin en los años 2024 y 2025).

El encuentro se desarrollará en el restaurante Bistró M y tendrá como eje una propuesta de sabores únicos, que combinarán identidad mendocina con creatividad contemporánea.

Vinos de Achaval Ferrer y maridaje de lujo

Cada paso del menú será acompañado por etiquetas especiales de Achaval Ferrer, una de las bodegas más reconocidas y premiadas de Mendoza. Las combinaciones buscan realzar cada sabor y llevar al comensal por un viaje sensorial único.

“En Mendoza encontramos una calidad gastronómica a la altura de las grandes capitales del mundo. Poder co-crear con chefs reconocidos nos permite seguir potenciando lo que hacemos día a día”, comentó Franco Canzano, chef anfitrión y referente en la escena culinaria local.

Por su parte, Julieta Argento agrega: “Será una noche de “Quimera” en el Hyatt, un lugar que siempre disfrutamos mucho. La propuesta nos entusiasma porque representa lo mejor de la gastronomía mendocina, en clave contemporánea y sofisticada”.

Fernando Gabrielli (de la Agencia Gabrtielli PR y uno de los creadores del ciclo) comenta: “La Idea de “Cene a 4 Manos” tiene que ver con traer experiencias de bodegas a la Ciudad de Mendoza en conjunto con Hyatt (un lugar emblemático del vino para la provincia). Traemos a las bodegas a mostrar sus vinos y gastronomía a una capital mundial del vino”.

Un ciclo de encuentros únicos

La “Cena a 4 Manos” busca posicionarse como un ciclo de cenas exclusivas, en las que Park Hyatt Mendoza convoca a grandes figuras de la gastronomía argentina para crear propuestas irrepetibles. En cada edición, los chefs trabajarán en conjunto para diseñar platos originales, con un maridaje cuidadosamente curado.

El valor de la experiencia es de $ 78.000 por cubierto e incluye el menú completo maridado con vinos premium de Achaval Ferrer.

Los tickets deben adquirirse con anticipación a través de la boletería digital del hotel: https://hyatt.boleteriadigital.com.ar/ubicaciones?funcion=50