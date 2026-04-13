Roca Winery San Rafael: un nuevo proyecto de lujo desembarca en Mendoza

Wyndham Hotels & Resorts anuncia el desarrollo de Roca Winery San Rafael, a Registry Collection Hotel & Spa, un innovador proyecto que integrará hospitalidad de alta gama, producción vitivinícola y bienestar en un mismo ecosistema.



Ubicado en San Rafael, uno de los destinos con mayor potencial turístico del sur mendocino, el proyecto propone una nueva categoría dentro del enoturismo argentino: una experiencia inmersiva donde la bodega en producción se convierte en el corazón del hotel. Más que un hotel rodeado de viñedos, la propuesta invita a los huéspedes a vivir el proceso vitivinícola desde adentro, conectando hospitalidad, paisaje y cultura del vino.



El hotel contará con una capacidad estimada de 55 habitaciones y villas de diseño contemporáneo, con vistas abiertas a los viñedos y estándares internacionales de confort. La propuesta apuesta por un modelo de lujo relajado, personalizado y profundamente conectado con el territorio, donde la experiencia del huésped se construye a partir del entorno natural y la identidad vitivinícola de la región.



Este proyecto contempla una oferta integral que incluirá un restaurante y wine bar de identidad local con maridajes de autor, un spa & wellness con tratamientos inspirados en la vid y el vino, piscinas interior y exterior integradas al paisaje, una cava privada para degustaciones exclusivas, experiencias de vendimia y vinificación según la temporada, y espacios pensados para eventos corporativos y celebraciones íntimas en el viñedo.

“Este proyecto nace de nuestra pasión por el vino, el territorio y la hospitalidad. Queremos que quienes visiten Roca Winery San Rafael puedan vivir de cerca la cultura vitivinícola de Mendoza, disfrutando una experiencia auténtica que combine naturaleza, bienestar y gastronomía en un entorno único. Como siempre dice mi padre, Alfredo Roca, en nuestra familia existe una tradición de elaborar vinos de alta calidad, y buscamos reflejar ese mismo espíritu en este nuevo proyecto familiar que hoy desarrollamos junto a Wyndham Hotels & Resorts”, comenta Carolina Roca, socia propietaria de Roca Winery San Rafael.

La propuesta combina hospitalidad de alta gama con una oferta integral de gastronomía, bienestar y experiencias enológicas, pensadas para conectar a los huéspedes con el paisaje, la cultura del vino y la identidad del destino. Al formar parte del sistema de Wyndham Hotels & Resorts, el hotel contará con estándares internacionales de hospitalidad, acceso a su plataforma global de distribución y el respaldo de una de las compañías hoteleras más grandes del mundo.

“Argentina continúa siendo uno de los mercados más importantes para Wyndham en América Latina y el Caribe, y proyectos como Roca Winery San Rafael, a Registry Collection Hotel & Spa reflejan el creciente interés por experiencias de hospitalidad únicas y de alta calidad en destinos turísticos de gran potencial. Nos entusiasma seguir ampliando nuestro portafolio en el país con propuestas que combinan identidad local y estándares internacionales de servicio”, señala Gustavo Viescas, Presidente de Wyndham Hotels & Resorts para Latinoamérica y el Caribe.

En Argentina, Wyndham Hotels & Resorts cuenta actualmente con 62 hoteles y más de 4.600 habitaciones, posicionándose como una de las compañías hoteleras internacionales con mayor presencia en el país. Su portafolio incluye marcas reconocidas como Howard Johnson by Wyndham, Days Inn by Wyndham, Dazzler by Wyndham, Esplendor by Wyndham, Ramada by Wyndham, Wyndham Garden y Wyndham Hotels & Resorts, presentes en distintos destinos urbanos y turísticos. En la provincia de Mendoza, la compañía ya opera Esplendor by Wyndham Mendoza, con 118 habitaciones.



En tanto, Registry Collection Hotels es la colección de hoteles independientes de lujo de Wyndham Hotels & Resorts, diseñada para propiedades únicas que buscan preservar su identidad mientras acceden a una plataforma global de distribución, marketing y tecnología.



Actualmente, la marca cuenta con 21 hoteles abiertos a nivel mundial, de los cuales 16 se encuentran en América Latina y el Caribe, incluyendo propiedades en México, República Dominicana, Jamaica, Brasil, Panamá y Antigua & Barbuda, además de hoteles en Estados Unidos, Grecia y España. Esta fuerte presencia regional refleja la apuesta de la compañía por destinos de alto valor dentro del segmento de lujo.

La expansión de Registry Collection Hotels forma parte de las prioridades estratégicas de Wyndham dentro de su portafolio Distinctive en América Latina y el Caribe. La marca funciona como una colección curada de hoteles que ofrecen experiencias únicas para los huéspedes, al tiempo que brinda a los propietarios acceso a Wyndham Advantage, una plataforma que combina marketing global, distribución y recursos tecnológicos diseñados para impulsar el éxito de cada propiedad.



Desde 2018, Wyndham Hotels & Resorts ha invertido más de 350 millones de dólares en tecnología, brindando a los hoteles acceso a herramientas de última generación y a una base global de más de 122 millones de miembros de Wyndham Rewards, uno de los programas de fidelidad hotelera más grandes del mundo.



Sobre Wyndham Hotels & Resorts



Wyndham Hotels & Resorts es la mayor compañía de franquicias hoteleras del mundo por número de establecimientos franquiciados, con más de 8.300 hoteles en aproximadamente 100 países de seis continentes. A través de su red de aproximadamente 869.000 habitaciones franquiciadas y afiliadas, orientadas al viajero cotidiano, Wyndham mantiene una presencia líder en los segmentos económico y medio del sector del alojamiento.



La compañía opera un portafolio de 25 marcas hoteleras, entre ellas Super 8®, Days Inn®, Ramada®, Microtel®, La Quinta®, Baymont®, Wingate®, AmericInn®, ECHO Suites®, Registry Collection Hotels®, Trademark Collection® y Wyndham®.



El galardonado programa de lealtad Wyndham Rewards® cuenta con más de 122 millones de miembros inscritos y les ofrece la oportunidad de canjear puntos en miles de hoteles, resorts vacacionales y propiedades de alquiler en todo el mundo.



Para más información, visite www.wyndhamhotels.com.

