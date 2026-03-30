Mendoza tiene nuevo canal de streaming: arrancó Pila TV con grilla, estudios y marcas detrás

El sector audiovisual de Mendoza suma un nuevo jugador. Se trata de Pila TV, un canal de streaming 100% mendocino que ya comenzó con su programación regular.

El proyecto combina inversión privada, financiamiento autogestionado y respaldo de empresas locales, configurando un modelo empresarial poco frecuente en el ecosistema audiovisual regional.

Encabezado por el periodista Gastón Lucero Suárez, corresponsal de ESPN en Mendoza desde hace más de 15 años, el canal nace con un objetivo claro: desarrollar una plataforma de contenidos con identidad provincial, estructura profesional y proyección de crecimiento sostenido.

Un emprendimiento audiovisual con modelo de negocio propio

A diferencia de otros proyectos digitales que dependen exclusivamente de pauta o financiamiento externo, Pila TV se estructuró bajo un esquema de autogestión empresarial.

“El modelo de financiamiento es técnicamente autogestionado. La inversión inicial en equipamiento la hice personalmente y luego se fueron sumando sponsors y programas que cubren su espacio operativo”, explicó Lucero.

El emprendedor detalló que la adquisición de cámaras, micrófonos, iluminación y equipamiento técnico fue financiada en gran parte con recursos generados previamente por producciones periodísticas independientes.

“Todo lo técnico es mío. Fui comprando cámaras, luces y equipos con ingresos de proyectos anteriores y el acompañamiento de empresas que confiaron en la idea”, señaló.

Este esquema mixto de inversión privada y sponsors locales junto al aporte operativo de los programas, posiciona a Pila TV como un caso emergente dentro del sector de medios digitales y streaming regional, un mercado que muestra crecimiento sostenido en Argentina.

Infraestructura propia y respaldo empresarial

El canal cuenta con dos estudios completamente equipados: uno principal destinado a los programas centrales y un segundo estudio con croma para producciones especiales y formatos dinámicos.

El espacio incluye además áreas de coworking y producción, diseñadas para fomentar la generación de nuevos contenidos y ampliar la oferta comercial.

Uno de los apoyos clave fue el de Víctor Gullo Materiales de Construcción, que acompañó el desarrollo de la infraestructura física desde el inicio del proyecto. Dentro de su predio se ubica físicamente Pila TV.

En materia de sponsors, ya confirmaron su participación empresas como Global Fan, Bodegón El Gallego, Centro Médico del Este y Noi Lodge, bodega boutique de Marcelo Larrondo, entre otras marcas locales.

Programación con identidad “menduca”

La grilla inicial estará compuesta por cuatro programas originales que abordarán actualidad, política y deporte con perspectiva local:

“A ver los del fondo” será el primero en debutar. Este magazine de actualidad y humor contará con la conducción de Fausto Mateo (Canal 9), Maga Caram y Diego Flores. Todos los martes desde las 10.

será el primero en debutar. Este magazine de actualidad y humor contará con la conducción de Fausto Mateo (Canal 9), Maga Caram y Diego Flores. Todos los martes desde las 10. “Que la historia me juzgue”, con la conducción de Juan Pablo Barrera, Denia Gomez y Eliana Ghilardi. Será un espacio de actualidad y política local mirada con algo de sarcasmo y una cuota de humor ácido. Se emitirá los martes desde las 18.

con la conducción de Juan Pablo Barrera, Denia Gomez y Eliana Ghilardi. Será un espacio de actualidad y política local mirada con algo de sarcasmo y una cuota de humor ácido. Se emitirá los martes desde las 18. “Chequeo de VAR” es un debate deportivo con el foco puesto en el fútbol mendocino e invitados del ámbito local. Será conducido por figuras como Chipi Ríos, Diego Agraín, Marcos Barrera y Gonzalo “Titito” Fernández. Se verá los miércoles a las 20.30.

es un debate deportivo con el foco puesto en el fútbol mendocino e invitados del ámbito local. Será conducido por figuras como Chipi Ríos, Diego Agraín, Marcos Barrera y Gonzalo “Titito” Fernández. Se verá los miércoles a las 20.30. “Pasa Pelota” tendrá entrevistas desestructuradas a deportistas destacados de Mendoza con el objetivo de mostrar a los protagonistas desde una perspectiva distinta. Con la conducción del propio dueño, Gastón Lucero Suárez, y la reconocida conductora Marianela Bomprezi. Irá los jueves a las 18:30.

La programación comenzará durante la primera semana de marzo, marcando el inicio formal de operaciones del canal dentro del mercado de contenidos digitales mendocinos.

Oportunidad para marcas y expansión regional

Más allá de su propuesta editorial, el proyecto busca ser una nueva alternativa para la publicidad digital regional, especialmente para empresas que buscan segmentación local y posicionamiento de marca en plataformas de streaming.

Lucero adelantó su modelo de negocio en el que el crecimiento será progresivo: “La idea es consolidarnos primero en Mendoza y luego ampliar la propuesta a Cuyo. Queremos demostrar que desde esta provincia se pueden construir proyectos audiovisuales profesionales y competitivos”.

El boom del streaming en números

Con un mercado que ya supera los US$ 674 mil millones a nivel mundial y más de 1.700 millones de suscriptores, el consumo de streaming posiciona a las plataformas digitales como uno de los segmentos de mayor expansión dentro de la economía digital y la industria audiovisual.

Según estudios recientes, los usuarios destinan en promedio hasta cinco horas diarias a contenido online, una tendencia que abre nuevas oportunidades para el desarrollo de negocios digitales y emprendimientos audiovisuales en Mendoza.