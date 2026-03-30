Grupo Baigorria lanzó un centro de capacitación para emprendedores y profesionales

Referentes del sector productivo y académico participaron del lanzamiento del Centro de Capacitación Baigorria. El espacio está ubicado en Rondeau 311 de la Ciudad de Mendoza y nace para brindar una alternativa de excelencia académica alineada con las exigencias actuales del mercado laboral y empresarial.

La iniciativa es liderada por Jesica Baigorria, CEO del Grupo Baigorria, cuya trayectoria en el sector de bienes raíces y su visión empresarial la llevaron a amalgamar el mercado profesional con la educación. "Buscamos constituir un centro de referencia provincial que contribuya al desarrollo de las exigencias laborales actuales", destacó Baigorria durante la presentación.

En la actualidad, el grupo Baigorria opera a través de tres unidades de negocios: Century 21 Baigorria, la administradora de propiedades APROAM y recientemente presentado Centro de Capacitación Baigorria.

Esta estructura multidisciplinaria, integrada por un equipo de profesionales especializados, busca entregar a la sociedad soluciones integrales en el desarrollo inmobiliario y programas educativos de excelencia que respondan a las exigencias competitivas del contexto actual. El Grupo Baigorria se ha consolidado en la región de Cuyo mediante un enfoque basado en la planificación, la responsabilidad y el compromiso social.

El equipo directivo se completa con el Prof. CPN Roberto Macedo en la Dirección General quienes, junto a un equipo de profesionales especializados, asumen el compromiso de mantener una mejora continua y una adaptabilidad constante a los cambios del mercado.

La presentación se realizó en el Hotel Amerian que contó con el acompañamiento de autoridades del ámbito gubernamental, académico y eclesiástico.

Una propuesta educativa de triple impacto

El Centro se distingue por un enfoque que combina la teoría con la aplicación práctica, transformando el conocimiento en herramientas concretas para el desarrollo personal y profesional. La oferta académica, avalada por convenios con universidades públicas y privadas, se estructura en ejes estratégicos:

La modalidad de cursado está planificada de forma presencial y a distancia (virtual). La instancia virtual será de manera sincrónica y asincrónica por medio de plataformas digitales.

Destinatarios: Profesionales, empresarios, emprendedores, público en general interesados en alguna de las temáticas

Temáticas de las Capacitaciones

• Elaboración y Gestión de Proyectos para Emprendedores

• Inteligencia Artificial aplicada a los negocios.

• Fundamentos de Marketing Digital. Nuevas Estrategias.

• Cómo Lograr una Cultura de Éxito como Emprendedor.

• Finanzas Personales. Educación Financiera.

• Liderazgo y Oratoria.

• Selección y Formación de Equipos de Trabajo.

• Técnicas y Estrategias para Crear tu Propia Empresa.

• Organización. Planeación Estratégica para Negocios. Modelo CANVAS.

• Redes Sociales y Gestión de Contenido. Email marketing: Mailchimp y Mailerlite.

• Creatividad e Innovación. Cómo Generar Nuevos y Buenos Negocios.

• La Información y la Toma de Decisiones en el Contexto empresarial.

• Inteligencia Emocional como Herramienta de Motivación y Resolución de Conflictos.

• Aspectos Legales y Tributarios para el Emprendedor. Inscripciones y Presentaciones.

• Fuentes de Financiamiento para los Emprendimientos.

• Organización y Administración de Asociaciones Civiles.

• Formación y Gestión de Cooperativas y Mutuales.

• Atención al Cliente. Técnicas y Optimización de las Habilidades.

Formación Especializada para Agentes Inmobiliarios

La experiencia de los miembros del grupo BAIGORRIA en el sector de bienes raíces orienta el contenido académico hacia una rama de especialización única para el mercado inmobiliario, abordando desde la tasación de propiedades y aspectos legales-notariales hasta el uso de la IA en la actividad inmobiliaria y técnicas de negociación.

Para garantizar la efectividad del aprendizaje, se emplea el Modelo Kirkpatrick, que evalúa desde la satisfacción del cursante hasta el impacto real en los resultados de su negocio. Las clases se dictarán bajo una modalidad híbrida (presencial y virtual), lideradas por un plantel docente de profesionales especializados en cada contenido.

CENTRO DE CAPACITACIÓN BAIGORRIA